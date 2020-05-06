Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПоступления налогов в России упали на треть

Поступления налогов в апреле резко снизились. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), снижение составило 31,4%. Об этом говорится в презентации главы ФНС Даниила Егорова к совещанию у президента Владимира Путина, сообщили РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

Поступления налогов в России упали на треть

Российская газета10:11

В России в апреле поступление налогов снизилось на треть

РИА Новости09:32

Поступление налогов в России в апреле снизилось на треть

RT на русском09:58

В России в апреле на треть упали поступления налогов

Московский Комсомолец09:50

Апрельские показатели по сборам налогов в России упали на 31%

Известия09:41

В России собрали на треть меньше налогов

Lenta.ru10:07

Поступления налогов в России в апреле сократились на 30%

ТАСС09:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 12:04, Ашберн
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе

РИА Новости 07:40
3
Общество

У министра культуры выявлен коронавирус

У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
1K
Общество

Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции

В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
596
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
892
Экономика

Ставрополье получит субсидию для поддержки бизнеса

Ставрополье получит дополнительные средства на поддержку малого и среднего бизнеса региона в период распространения коронавирусной инфекции.
Своё ТВ 05:19
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
463
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
291
Общество

В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски

Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
40
Политика

Экономика у власти вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение

Экономика вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение.
REGNUM 10:46
12
Здоровье

Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости 08:59
75
Экономика

Белоусов заявил о грядущем сложном периоде для российской экономики

Россия вступает в сложный период с точки зрения экономики на фоне пандемии коронавируса.
Известия 10:02
83
Политика

Путин наградил мэра норвежской коммуны орденом Дружбы

«За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами наградить орденом Дружбы Рафаэльсена Руне Гьертина — мэра коммуны Сёр-Варангер, подданного Королевства Норвегия», — говорится в указе.
Фонтанка.Ру 11:17
Здоровье

В Петербурге коронавирусом болеют более 190 врачей

В особой зоне риска во время пандемии коронавируса оказались врачи, спасающие жизни и здоровье пациентов с новой инфекцией.
Петербургский дневник 11:44
1
Наука

Ученые спрогнозировали наступление катастрофической жары

Профиль 02:22
39
Общество

Глава Минздрава Нижегородской области подал в отставку

Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов подал в отставку.
Известия 09:12
28
Футбол

В Германии разрешили возобновить чемпионат страны по футболу

Власти Германии разрешат возобновить матчи чемпионата страны (Бундеслиги) во второй половине мая.
Дождь 10:46
1
Здоровье

Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
245
Общество

Павел Мамаев возместил ущерб телеведущей «Первого канала»

РБК 09:23
1
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
2
Происшествия

В США убили ученого, который был «на пороге» открытия по COVID-19

"Бин стоял на пороге очень важного открытия, связанного с пониманием клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом", — заявили коллеги ученого.
РИА Новости 11:28
16
Экономика

Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются

По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
8
Энергетика

Силуанов озвучил прогноз Минфина РФ о стоимости нефти

Силуанов отметил, что Россия проживет и при стоимости барреля в 10 долларов. Для этого были созданы необходимые финансовые буферы.
Политика Сегодня вчера в 19:14
213
Происшествия

Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру

Российская газета 05:33
27
Игры

Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II

Студия Naughty Dog представила очередной сюжетный трейлер PlayStation 4-эксклюзива The Last of Us Part II.
Российская газета 10:10
16
Футбол

Из-за коронавируса рынок футбольных трансферов потеряет €10 миллиардов

Лучшие европейские футбольные клубы собираются сократить расходы на фоне пандемии коронавируса.
Вести.Ru вчера в 22:48
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
102
Общество

Более 600 петербуржцев оштрафовали в майские праздники

С 1 по 5 мая в Петербурге 676 человек получили штрафы за нарушение противоэпидемиологических ограничительных мер.
DP.RU 10:45
23
Политика

Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса складывается в регионах по-разному, где-то жесткие меры нужно сохранить, а где-то возможно смягчение, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:40
3
Происшествия

Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева М.М. Сроком до 2 июня 2020 года»,— сказали в суде.
Коммерсантъ 11:09
704
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
9
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное