Экономика
Российская газетаПоступления налогов в России упали на треть
Поступления налогов в апреле резко снизились. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), снижение составило 31,4%. Об этом говорится в презентации главы ФНС Даниила Егорова к совещанию у президента Владимира Путина, сообщили РИА Новости.
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Фигурное катание
Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе
РИА Новости 07:40
Общество
У министра культуры выявлен коронавирус
У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Экономика
Ставрополье получит субсидию для поддержки бизнеса
Ставрополье получит дополнительные средства на поддержку малого и среднего бизнеса региона в период распространения коронавирусной инфекции.
Своё ТВ 05:19
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Общество
В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски
Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
Политика
Экономика у власти вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение
Экономика вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение.
REGNUM 10:46
Здоровье
Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости 08:59
Экономика
Белоусов заявил о грядущем сложном периоде для российской экономики
Россия вступает в сложный период с точки зрения экономики на фоне пандемии коронавируса.
Известия 10:02
Политика
Путин наградил мэра норвежской коммуны орденом Дружбы
«За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами наградить орденом Дружбы Рафаэльсена Руне Гьертина — мэра коммуны Сёр-Варангер, подданного Королевства Норвегия», — говорится в указе.
Фонтанка.Ру 11:17
Здоровье
В Петербурге коронавирусом болеют более 190 врачей
В особой зоне риска во время пандемии коронавируса оказались врачи, спасающие жизни и здоровье пациентов с новой инфекцией.
Петербургский дневник 11:44
Общество
Глава Минздрава Нижегородской области подал в отставку
Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов подал в отставку.
Известия 09:12
Футбол
В Германии разрешили возобновить чемпионат страны по футболу
Власти Германии разрешат возобновить матчи чемпионата страны (Бундеслиги) во второй половине мая.
Дождь 10:46
Здоровье
Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
Происшествия
В США убили ученого, который был «на пороге» открытия по COVID-19
"Бин стоял на пороге очень важного открытия, связанного с пониманием клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом", — заявили коллеги ученого.
РИА Новости 11:28
Экономика
Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
Энергетика
Силуанов озвучил прогноз Минфина РФ о стоимости нефти
Силуанов отметил, что Россия проживет и при стоимости барреля в 10 долларов. Для этого были созданы необходимые финансовые буферы.
Политика Сегодня вчера в 19:14
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Российская газета 05:33
Игры
Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog представила очередной сюжетный трейлер PlayStation 4-эксклюзива The Last of Us Part II.
Российская газета 10:10
Футбол
Из-за коронавируса рынок футбольных трансферов потеряет €10 миллиардов
Лучшие европейские футбольные клубы собираются сократить расходы на фоне пандемии коронавируса.
Вести.Ru вчера в 22:48
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Общество
Более 600 петербуржцев оштрафовали в майские праздники
С 1 по 5 мая в Петербурге 676 человек получили штрафы за нарушение противоэпидемиологических ограничительных мер.
DP.RU 10:45
Политика
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Ситуация с распространением коронавируса складывается в регионах по-разному, где-то жесткие меры нужно сохранить, а где-то возможно смягчение, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:40
Происшествия
Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве
«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева М.М. Сроком до 2 июня 2020 года»,— сказали в суде.
Коммерсантъ 11:09
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07