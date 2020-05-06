Поступления налогов в России в апреле сократились на 30 процентов. Об этом 6 мая сообщил глава ФНС Даниил Егоров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

Поступления налогов в России в апреле сократились почти на треть

Общество Андрей Бочаров принял участие в видеоселекторе с Владимиром Путиным Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в видеоселектором совещании, посвященном вопросам противодействия распространению в РФ коронавирусной инфекции.

Общество Минпросвещения обсуждает перенос сроков ЕГЭ Дата начала сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока запланирована на 8 июня, сообщили в министерстве просвещения. 52

Экономика Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса. 42

Фигурное катание Плющенко подтвердил переход Трусовой в свою академию «Процесс начался, готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу», — сказал Плющенко. 2

Общество Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка. 780

Наука У коронавируса нашли новую опасную мутацию Ученые из Национальной лаборатории Лос-Аламоса (США), Института вакцин Дьюка (США) и Шеффилдского университета (Великобритания) обнаружили у коронавируса SARS-CoV-2 новую мутацию, которая с начала февраля получила распространение в Европе. 6

Авто Lamborghini представит новый Huracan EVO RWD Spyder 7 мая Компания Lamborghini уже завтра представит свою новую модель Huracan EVO RWD Spyder.

Политика Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку «6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении. 777

Шоу-бизнес Екатерина Варнава рассталась со своим женихом Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет. 5

Происшествия Министр иностранных дел Чехии попал в ДТП Глава министерства иностранных дел Чехии Томаш Петржичек попал в аварию. Об этом в среду, 6 мая, сообщает издание iDES.cz. 1

Общество Меркель заявила о преодолении первой фазы пандемии в Германии Темпы распространения коронавируса в ФРГ существенно замедлились, это дает повод говорить о том, что первая стадия пандемии преодолена.

Кино Россияне назвали любимые фильмы о войне Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС. 52

Здоровье Мясников назвал симптомы, при которых стоит вызвать скорую помощь Если вы обезвожены, если у вас диарея, приводящая к обезвоживанию, — это возможно при COVID-19.