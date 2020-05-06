Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПоступления налогов в России в апреле сократились почти на треть

Поступления налогов в России в апреле сократились на 30 процентов. Об этом 6 мая сообщил глава ФНС Даниил Егоров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.
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Поступления налогов в России упали на треть

Российская газета10:11

В России собрали на треть меньше налогов

Lenta.ru10:07

Поступление налогов в России в апреле снизилось на треть

RT на русском09:58

В России в апреле на треть упали поступления налогов

Московский Комсомолец09:50

Апрельские показатели по сборам налогов в России упали на 31%

Известия09:41

В России в апреле поступление налогов снизилось на треть

РИА Новости09:32

Поступления налогов в России в апреле сократились на 30%

ТАСС09:30
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Политика

Путин проведет совещание по выходу из режима ограничений

Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 04 мая в 07:16
3,3K
Общество

Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции

В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
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Шоу-бизнес

Актер Петр Красилов лечится от пневмонии

RuNews24.ru 09:09
2
Общество

Андрей Бочаров принял участие в видеоселекторе с Владимиром Путиным

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в видеоселектором совещании, посвященном вопросам противодействия распространению в РФ коронавирусной инфекции.
РИАЦ 10:27
Общество

Минпросвещения обсуждает перенос сроков ЕГЭ

Дата начала сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока запланирована на 8 июня, сообщили в министерстве просвещения.
BFM.ru 06:54
52
Шоу-бизнес

Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»

В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
8
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,6K
Экономика

Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн

Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 04 мая в 20:08
42
Фигурное катание

Плющенко подтвердил переход Трусовой в свою академию

«Процесс начался, готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу», — сказал Плющенко.
REGNUM 08:54
2
Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
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Наука

У коронавируса нашли новую опасную мутацию

Ученые из Национальной лаборатории Лос-Аламоса (США), Института вакцин Дьюка (США) и Шеффилдского университета (Великобритания) обнаружили у коронавируса SARS-CoV-2 новую мутацию, которая с начала февраля получила распространение в Европе.
Lenta.ru 07:37
6
Хоккей

«Ак Барс» подписал контракт с Бурмистровым на один сезон

«Ак Барс» подписал контракт на один сезон с форвардом Александром Бурмистровым.
Новый Век 06:01
Общество

Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции

В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
РБК 10:30
31
Здоровье

Медикам Тверской области начислены стимулирующие выплаты

Медикам Тверской области, которые ведут борьбу с коронавирусом, начислили стимулирующие выплаты.
Московский Комсомолец 09:10
2
Авто

Lamborghini представит новый Huracan EVO RWD Spyder 7 мая

Компания Lamborghini уже завтра представит свою новую модель Huracan EVO RWD Spyder.
Car.ru 07:50
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
7,7K
Политика

Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку

«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
777
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась со своим женихом

Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
5
Общество

Разработчики Mortal Kombat 11 анонсировали расширение Aftermath

News.ru 09:52
1
Общество

Более ста вахтовиков из Якутии лечатся в омских больницах от СOVID-19

РИА Новости 10:03
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Армия и оружие

Шойгу анонсировал вывод российских специалистов из Италии

Известия 06:28
72
Общество

«Мне очень больно есть»: как выглядит девушка с самыми большими губами

В Интернете все обсуждают новую «звезду» Instagram. Ею стала девушка из Болгарии Андреа Иванова (22).
Peopletalk 04:13
40
Происшествия

Министр иностранных дел Чехии попал в ДТП

Глава министерства иностранных дел Чехии Томаш Петржичек попал в аварию. Об этом в среду, 6 мая, сообщает издание iDES.cz.
Известия 08:48
1
Происшествия

Почему матери убивают своих детей

Экспресс газета 07:45
Общество

Меркель заявила о преодолении первой фазы пандемии в Германии

Темпы распространения коронавируса в ФРГ существенно замедлились, это дает повод говорить о том, что первая стадия пандемии преодолена.
ТАСС 09:46
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Деловое.ТВ вчера в 12:23
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Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
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Здоровье

Мясников назвал симптомы, при которых стоит вызвать скорую помощь

Если вы обезвожены, если у вас диарея, приводящая к обезвоживанию, — это возможно при COVID-19.
Вечерняя Москва 09:57
Экономика

ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 млрд рублей

На сегодняшний день ВТБ провел свыше 2 тысяч ипотечных сделок по льготной ставке 6,5% на сумму более 6 млрд рублей.
ЛюдиИпотеки.рф 10:23
Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
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