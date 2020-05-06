Экономика
Вечерняя МоскваПоступления налогов в России в апреле сократились почти на треть
Поступления налогов в России в апреле сократились на 30 процентов. Об этом 6 мая сообщил глава ФНС Даниил Егоров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.
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Авто
Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50
Автоновости дня вчера в 13:55
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Общество
ВШЭ объявила выговор профессору за пост о «либеральной сволоте»
Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) объявила выговор политологу и профессору Олегу Матвейчеву, который в середине марта опубликовал на своей странице в Facebook пост, начинавшийся словами «Нужен 37 год».
РБК 20:56
Политика
«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Энергетика
Силуанов обнародовал приемлемую для России цену нефти
В Минфине РФ поделились ожиданиями о стоимости нефти в этом году. В министерстве прогнозируют цену в 30 долларов за баррель.
ФедералПресс вчера в 18:05
Космос
Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру
Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
N+1 09:02
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости 11:18
Политика
Путин отчитал главу МЭР за реализацию мер поддержки
Президент Российской Федерации Владимир Путин настоятельно потребовал от министра экономического развития Максима Решетникова точнее изучить ситуацию с реализацией ранее объявленных мер по поддержке экономики страны на фоне эпидемии коронавируса.
Национальная служба новостей 10:03
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Игры
Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam
Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Происшествия
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к 500
REGNUM вчера в 22:48
Армия и оружие
Су-35 обеспечили преимущество Китаю перед ВВС США
Как сообщает ToDay News Ufa исходя из данных ВС Народно-освободительной армии КНР, самолеты Су-35, собранные в России, вместе с китайскими самолетами пятого поколения Chengdu J-20 позволят одержать вверх над США.
ToDay News Ufa 10:33
Общество
Синоптики прогнозируют аномальную жару в ряде регионов России
Аномально жаркая погода прогнозируется в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях в ближайшие пять дней, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 21:46
Экономика
ЦБ прогнозирует дефицит бюджета на уровне 5-6% ВВП
По базовому прогнозу Центробанка, дефицит бюджета в 2020 г. составит 5-6% ВВП, указано в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.
Ведомости 15:49
Наука
Создан прототип реактивного двигателя, работающего на обычном воздухе
«Наши результаты показывают, что такой реактивный двигатель на основе микроволновой воздушной плазмы может быть потенциально жизнеспособной альтернативой современным реактивным двигателями на ископаемом топливе», - заявил ведущий исследователь Джау Тан.
Хайтек+ 12:38
Футбол
«Манчестер Сити» отверг первое предложение «Баварии» по Сане
Манчестер, Великобритания, 6 мая 2020, 23:22 — REGNUM Руководство «Манчестер Сити» отвергло первое предложение «Баварии» по трансферу 24-летнего вингера сборной Германии Лероя Сане.
REGNUM 16:22
Авто
Названы 5 самых надежных кроссоверов с пробегом
Специалисты составили рейтинг самых надежных SUV на вторичном рынке России.
32CARS.ru 02:31
Армия и оружие
Пентагон признал гибель 132 мирных жителей из-за действий военных США
Министерство обороны США признало гибель 132 мирных жителей в результате боевых действий военных США в 2019 году, еще 91 человек был ранен.
РИА Новости 17:50
Наука
Объяснена сильная заразность COVID-19
Как сообщает РИА Новости, американские ученые провели подробные исследования, по результатам которых стало известно, что структура коронавируса SARS-CoV-2 во многом схожа с другими вирусами, что сообщает ему такую высокую степень заразности.
Live24 11:56
Кино
Вышел первый тизер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»
На YouTube-канале Netflix опубликован первый тизер грядущего сериала "Космические войска" от Грега Дэниелса, подарившего миру культовый сериал "Офис".
Российская газета вчера в 10:55
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Армия и оружие
Израиль попытался сбить военный самолет-разведчик России
В настоящее время российское Минобороны никак не прокомментировало данный инцидент.
Discover24 03:23
Здоровье
Врач заявила о непредсказуемости пациентов с коронавирусом
Непредсказуемым при лечении COVID-19 является заболевший пациент, его индивидуальное состояние здоровья.
РИА Новости 19:44
Хоккей
Бурмистров подтвердил скорый переход в «Ак Барс»
Бывший игрок «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров сообщил, что продолжит карьеру в клубе «Ак Барс».
Матч ТВ 03 мая в 22:48
Происшествия
Замминистра строительства Челябинской области арестована за взятки
Замминистру строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяне Антоновой предъявлено обвинение получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 08:50
Авто
Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander
Как сообщает портал "Новые автомобили", модель получила название Toyota Frontlander.
Новые автомобили вчера в 00:44
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
Общество
Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России.
Lenta.ru 19:35