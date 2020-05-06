Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров заявил, что поступления налогов в стране в апреле снизились на более чем 30%. Фактические поступления налогов в апреле 2020 года составили 1,716 триллиона рублей, что на 31,4% ниже уровня прошлого года.

Поступления налогов в России в апреле рухнули на треть

Происшествия Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть отца Антон Босов, сын миллиардера Дмитрия Босова, прокомментировал смерть отца в беседе с телеканалом "360". 124

Авто Great Wall и Brabus показали премиальный кроссовер WEY VV7 GT Компания Great Wall и легендарное тюнинг-ателье Brabus, которое специализируется на доработке автомобилей Mercedes-Benz, представили премиальную версию купеобразного кроссовера WEY VV7 GT.

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 1,3K

Футбол Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19. 233

Происшествия В Курской области выявили еще 67 случаев коронавируса По данным оперштаба на 07:30 6 мая, на территории Курской области за сутки подтвердился COVID-19 еще у 67 человек. 182

Политика Путин: Мишустин идет на поправку Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений. 881

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 183

Общество Онищенко: коронавирус уже «выдыхается» Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться". 1,6K

Политика Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике. 4K

Общество Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля. 58

Экономика Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке — от 8,1% годовых, говорится в сообщении на сайте банка. 557

Общество Как выглядит девушка с самыми большими губами в мире Своим внешним видом Андреа гордится. Считает, что ее губы может и не самые большие в мире, но в списке самых больших – точно. 66