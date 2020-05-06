Экономика
РЕН ТВПоступления налогов в России в апреле рухнули на треть
Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров заявил, что поступления налогов в стране в апреле снизились на более чем 30%. Фактические поступления налогов в апреле 2020 года составили 1,716 триллиона рублей, что на 31,4% ниже уровня прошлого года.
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Армия и оружие
Путин внёс в устав запрет на гаджеты военным во время службы
Поправки предусматривают, что грубым дисциплинарным проступком в том числе будет считаться нарушение запрета предоставлять журналистам данные о воинской службе.
RT на русском 02:05
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
Происшествия
На главу района Брянска завели дело за торговлю пропусками
Глава администрации Советского района Брянска стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в региональном управлении СКР.
Российская газета 01:41
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
Общество
Попова назвала три этапа снятия ограничений
Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru вчера в 09:44
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Здоровье
В Тверской области 197 человек выздоровели после коронавируса
Тверь, 6 мая 2020, 11:17 — REGNUM 197 человек, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели в Тверской области по данным на 6 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.
REGNUM вчера в 04:17
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Аксенов: Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится
"До момента изобретения вакцины будем жить в режиме настороженности", - говорит Сергей Аксенов.
Вести.Севастополь 03:56
Общество
В России выявлено более 11 тысяч новых случаев коронавируса
Вчера было выявлено 10559 новых случаев Covid-19. За последние сутки от вируса скончались 88 человек.
Столица на Онего 03:57
Общество
В Крыму подтвердился первый случай смерти из-за коронавируса
Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 70-летней женщины, которая ранее умерла в Сакской районной больнице Крыма, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 03:26
Общество
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Новые случаи коронавируса за сутки зарегистрированы в 82 регионах России, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru 04 мая в 04:57
Общество
Слова липецкого губернатора о разгоне людей химикатами назвали вырванными из контекста
Власти Липецкой области объяснили распространенные в СМИ слова главы региона Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей тем, что они вырваны из контекста.
ТАСС 03:56
Общество
Россиян предупредили об опасности антисептиков
Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи.
Lenta.ru вчера в 21:46
Гаджеты
Новый флагман Meizu 17 играет мышцами в популярном бенчмарке
Meizu 17 из коробки будет работать под управлением новой фирменной оболочки Flyme 8.1, которая будет построена на базе операционной системы Android 10.
iXBT.com 01:48
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Здоровье
Коронавирус. Пациент просит обеспечить гендерную приватность в саратовском госпитале
Пациент одного из саратовских COVID-госпиталей пожаловался в редакцию ИА "Взгляд-инфо" на условия содержания пациентов с внебольничной пневмонией, в частности, на отсутствие приватности.
Взгляд-инфо вчера в 12:47
Общество
Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе
Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
Происшествия
В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом
РИА Новости 02:54
Общество
В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима
Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований.
РИА Новости 03:46
Общество
За сутки 15 жителей Карелии заразились коронавирусом
За прошедшие сутки число заболевших в Карелии увеличилось ещё на 15 человек.
FlashNord 03:45
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Экономика
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке
Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке — от 8,1% годовых, говорится в сообщении на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Общество
За сутки в Татарстане выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом
По данным оперативного штаба на понедельник, 4 мая, на территории Республики Татарстан за минувшие сутки подтверждено еще 86 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04 мая в 04:43
Футбол
Дзюба попал в список 25 лучших игроков с истекающими контрактами
Нападающий питерского "Зенита" и сборной России Артём Дзюба попал в список 25 лучших игроков с истекающими контрактами по версии британского портала 90 min.
Sport.ru 01:59
Общество
Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск
Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия
Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
Popcornnews.ru вчера в 08:05