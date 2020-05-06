Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров заявил, что поступления налогов в стране в апреле снизились на более чем 30%. Фактические поступления налогов в апреле 2020 года составили 1,716 триллиона рублей, что на 31,4% ниже уровня прошлого года.

Поступления налогов в России в апреле рухнули на треть

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