Экономика

ТАССТАССПоступления налогов в России в апреле сократились на 30%

Поступления налогов в РФ в апреле сократились на 30%, в основном за счет налога на добычу полезных ископаемых, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

Поступления налогов в России упали на треть

Российская газетавчера в 10:11

В России собрали на треть меньше налогов

Lenta.ruвчера в 10:07

В России в апреле поступление налогов снизилось на треть

РИА Новостивчера в 09:32

В России в апреле на треть упали поступления налогов

Московский Комсомолецвчера в 09:50

Апрельские показатели по сборам налогов в России упали на 31%

Известиявчера в 09:41

Поступление налогов в России в апреле снизилось на треть

RT на русскомвчера в 09:58

Поступления налогов в России в апреле сократились на 30%

ТАССвчера в 09:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 01:15, Ашберн
Общество

Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений

Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 вчера в 13:58
32
Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости вчера в 17:26
19
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
2,1K
Общество

В Москве с 12 мая возобновят работу промпредприятия и стройки

С 12 мая в Москве планируют возобновить работу всех строительных организаций и промышленных предприятий.
РБК вчера в 09:52
1,2K
Здоровье

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
47
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
3K
Политика

Путин изучит советы по отмене ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации решений по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и ознакомится с рекомендациями по постепенной отмене введенных в связи с этим ограничений. об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Труд вчера в 03:54
1,1K
Культура

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
36
Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 05 мая в 02:31
17
Происшествия

К администратору паблика «Омбудсмен полиции» снова пришли с обыском

В квартиру к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову снова пришли с обыском. Об этом он написал в телеграм-канале.
Дождь 01:06
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru вчера в 13:54
976
Общество

В Кузбассе за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Кузбассе после заражения коронавирусом вылечились 26 человек.
REGNUM вчера в 00:52
45
Армия и оружие

Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
498
Здоровье

В Европе заметили разделение между Востоком и Западом из-за коронавируса

Как отмечает издание, страны Восточной Европы гораздо меньше пострадали от пандемии, чем страны Западной Европы.
Lenta.ru вчера в 10:13
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
591
Экономика

В России на фоне самоизоляции вырос спрос на бюджетную еду

Российские производители и ретейлеры переориентируются на дешевые продукты. Причиной стало падение спроса на дорогую еду.
Известия вчера в 14:00
5
Авто

Новый Mitsubishi Outlander получит двигатель от Nissan

На днях появилась информация, что Mitsubishi Outlander разделит свой силовой агрегат с новым Nissan Qashqai, премьера которого также не за горами.
Car.ru 00:50
Армия и оружие

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
522
Политика

США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
26
Игры

Разработчики Mortal Kombat 11 представили расширение Aftermath

Interactive Entertainment совместно со студией NetherRealm представили масштабное расширение для Mortal Kombat 11: Aftermath.
МонаВиста вчера в 12:38
6
Общество

Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака

Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
Atas.info вчера в 06:42
70
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
353
Политика

Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве

Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53
110
Авто

Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander

Как сообщает портал "Новые автомобили", модель получила название Toyota Frontlander.
Новые автомобили 05 мая в 00:44
1
Здоровье

Смертность от коронавируса среди мужчин оказалась выше

Смертность от пандемии коронавируса среди мужчин оказалась значительно выше. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:53
91
Общество

Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами

Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами.
Эхо Москвы вчера в 15:02
2
Наука

Ученые объяснили заразность коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2, являющийся причиной болезни COVID-19, быстро распространяется между людьми, из-за того, что сочетает в себе геномы разных по свойствам других коронавирусов.
РБК вчера в 16:56
16
Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
168
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
5
Экономика

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное