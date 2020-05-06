Поступления налогов в РФ в апреле сократились на 30%, в основном за счет налога на добычу полезных ископаемых, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Поступления налогов в России в апреле сократились на 30%

Происшествия Скончался 25-летний житель Вологды с подтвержденным коронавирусом 25-летний мужчина из Вологды с подтвержденным коронавирусом 6 мая скончался в моногоспитале Череповца.

Общество Попова назвала три этапа снятия ограничений Глава Роспотребнадзора отметила, что решение о постепенном снятии санитарных ограничений будут принимать руководители регионов, исходя их эпидемиологической ситуации. 215

Политика Песков сообщил о планах Путина в День Победы Президент Владимир Путин 9 мая планирует принять участие в нескольких мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 27

Политика Путин: Мишустин идет на поправку Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений. 446

Общество Выплаты на детей из маткапитала получили почти 1,9 млн семей Interfax-Russia.ru - Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что почти 1,9 млн российских семей получили выплату по 5 тыс. из материнского капитала, всего по оценке министерства такую выплату могут получить более 3,3 млн семей. 2

Фигурное катание Плющенко объявил о переходе в свою группу фигуристки Трусовой Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил, что в его тренерскую группу перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, ранее занимавшаяся у Этери Тутберидзе.

Общество В России 1133 человека с коронавирусом находятся на ИВЛ «В стационарах страны с подтверждённым или предположительным диагнозом «коронавирусная инфекция» сегодня находятся около 80 тыс. человек, в том числе 1133 пациента находятся на искусственной вентиляции лёгких, включая четырёх детей», — сказал Мурашко.

Общество DPA: власти Германии ослабили ограничения социальных контактов Власти Германии приняли решение о некотором ослаблении действующих ограничений социальных контактов, но договорились продлить их до 5 июня.

Политика Белоусов провел в правительстве два совещания в новом статусе Исполняющий обязанности главы правительства, первый вице-премьер Андрей Белоусов провел в правительстве оперативное совещание с вице-премьерами и президиум Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Экономика Решетников заявил о падении экономической активности в России на 33% Индикаторы показывают, что к концу апреля экономическая активность в России упала на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии коронавируса.

Игры В Unreal Engine 4.25 появилась поддержка PlayStation 5 и Xbox Series X Epic Games выпустила Unreal Engine 4.25, отметив, что новая версия популярного игрового движка наделена предварительной поддержкой PlayStation 5 и Xbox Series X. В будущих обновлениях Epic обещает добавить оптимизации, исправления и требования к сертификации.

Происшествия В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению. 8

Экономика Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса. 41

Общество СМИ сообщили о планах ввести масочный режим в Москве Источник «Коммерсанта», близкий к столичному правительству, заявил, что вопрос введения масочного режима в Москве рассматривается, однако окончательного решения пока нет.

Общество В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ. 336

Экономика В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса. 17

Кино Россияне назвали любимые фильмы о войне Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС. 45