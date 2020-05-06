Коронавирус

ТАССТАССПоступления налогов в России в апреле сократились на 30%

Поступления налогов в РФ в апреле сократились на 30%, в основном за счет налога на добычу полезных ископаемых, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
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В России в апреле на треть упали поступления налогов

Московский Комсомолец09:50

Поступления налогов в России в апреле рухнули на треть

РЕН ТВ09:50

В России на треть сократились поступления налогов

News.ru09:24

В России в апреле поступление налогов снизилось на треть

РИА Новости09:32

Поступления налогов в России в апреле сократились на 30%

ТАСС09:30

Глава ФНС сообщил о сокращении налоговых поступлений в бюджет на 30%

Rambler News Service09:29

Апрельские показатели по сборам налогов в России упали на 31%

Известия09:41
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Происшествия

Скончался 25-летний житель Вологды с подтвержденным коронавирусом

25-летний мужчина из Вологды с подтвержденным коронавирусом 6 мая скончался в моногоспитале Череповца.
NewsVO 09:19
Наука

Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D

Коммерсантъ 03 мая в 04:32
1,7K
Общество

Попова назвала три этапа снятия ограничений

Глава Роспотребнадзора отметила, что решение о постепенном снятии санитарных ограничений будут принимать руководители регионов, исходя их эпидемиологической ситуации.
Вести.Ru 09:44
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Политика

Виновных в сносе памятника Коневу нашел президент Чехии

Live24 вчера в 06:30
2
Общество

Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров

Вечерняя Москва 08:31
50
Политика

Песков сообщил о планах Путина в День Победы

Президент Владимир Путин 9 мая планирует принять участие в нескольких мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 08:49
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Политика

Путин: Мишустин идет на поправку

Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений.
Коммерсантъ 08:39
446
Общество

Выплаты на детей из маткапитала получили почти 1,9 млн семей

Interfax-Russia.ru - Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что почти 1,9 млн российских семей получили выплату по 5 тыс. из материнского капитала, всего по оценке министерства такую выплату могут получить более 3,3 млн семей.
Интерфакс - Россия 09:13
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Фигурное катание

Плющенко объявил о переходе в свою группу фигуристки Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил, что в его тренерскую группу перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, ранее занимавшаяся у Этери Тутберидзе.
РБК 08:23
Общество

В России 1133 человека с коронавирусом находятся на ИВЛ

«В стационарах страны с подтверждённым или предположительным диагнозом «коронавирусная инфекция» сегодня находятся около 80 тыс. человек, в том числе 1133 пациента находятся на искусственной вентиляции лёгких, включая четырёх детей», — сказал Мурашко.
RT на русском 09:17
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
1,8K
Здоровье

В Испании объяснили высокую смертность от коронавируса среди мужчин

Практически во всех странах мужчины чаще становятся жертвами коронавируса, чем женщины.
ФАН 00:21
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Общество

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

На протяжении двух недель в Москве не растёт число госпитализаций больных коронавирусом.
RT на русском 09:38
2
Общество

DPA: власти Германии ослабили ограничения социальных контактов

Власти Германии приняли решение о некотором ослаблении действующих ограничений социальных контактов, но договорились продлить их до 5 июня.
ТАСС 08:21
Культура

Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»

В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
6
Политика

Белоусов провел в правительстве два совещания в новом статусе

Исполняющий обязанности главы правительства, первый вице-премьер Андрей Белоусов провел в правительстве оперативное совещание с вице-премьерами и президиум Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Интерфакс 07:50
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
1K
Экономика

Решетников заявил о падении экономической активности в России на 33%

Индикаторы показывают, что к концу апреля экономическая активность в России упала на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии коронавируса.
Известия 09:08
Игры

В Unreal Engine 4.25 появилась поддержка PlayStation 5 и Xbox Series X

Epic Games выпустила Unreal Engine 4.25, отметив, что новая версия популярного игрового движка наделена предварительной поддержкой PlayStation 5 и Xbox Series X. В будущих обновлениях Epic обещает добавить оптимизации, исправления и требования к сертификации.
3DNews 02:50
Происшествия

В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 08:06
8
Экономика

Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн

Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 04 мая в 20:08
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Политика

В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов

По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
1,3K
Армия и оружие

Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе

Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
Московский Комсомолец 04 мая в 16:29
1
Общество

СМИ сообщили о планах ввести масочный режим в Москве

Источник «Коммерсанта», близкий к столичному правительству, заявил, что вопрос введения масочного режима в Москве рассматривается, однако окончательного решения пока нет.
РБК 08:46
Общество

В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу

Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
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Общество

В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах

В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
7
Экономика

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:45
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Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
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Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
7,7K
Политика

Президент поручил широко информировать граждан и бизнес о поддержке

Граждане и руководство компаний должны знать, какие именно меры поддержки предлагаются правительством.
Российская газета 09:41
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