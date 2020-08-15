Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев

Японское издание Hokkaido Shimbun опубликовало новость о выходе в России новой пятирублевой монеты, посвященной Курильской десантной операции, прошедшей в августе-сентябре 1945 года. Как сообщает РИА Новости, появление этой монеты возмутило читателей газеты.В источнике
С чего всё началось
Читатели газеты Hokkaido Shimbun
 гневно прокомментировали новость о выпуске в обращение в России пятирублевой монеты тиражом 2 000 000 экземпляров, посвященной Курильской десантной операции.
Профильвчера в 05:30
Подробнее о событии
Народные новости

Странную реакцию японцев на российскую монету с Курилами высмеяли в Сети

Народные новостивчера в 13:01
News.ru

Россияне высмеяли японцев, возмутившихся новой пятирублёвой монетой

News.ruвчера в 11:05
Профиль

Японцы разглядели ущемление своих интересов в российской монете

Профильвчера в 05:30
Lenta.ru

Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев

Lenta.ruвчера в 08:21
Царьград

Новые пять рублей взбесили японцев

Царьградвчера в 06:59
РИА Новости

В Сети ответили японцам, возмутившимся из-за российской монеты

РИА Новостивчера в 10:20
ИноСМИ

Hokkaido Shimbun (Япония): Банком России выпущена юбилейная монета в память о 75-летии окончания Второй мировой войны и аннексии «северных территорий» (Hokkaido Shimbun)

ИноСМИвчера в 03:03

Таяние ледников в Гренландии ускоряется и уже прошло точку невозврата

Американские ученые из Центра полярных и климатических исследований и Школы наук о Земле при Государственном университете Огайо установили, что таяние ледников в Гренландии фактически уже прошло точку невозврата.
МонаВиста14 августа в 14:37
55

Болтон допустил объявление Трампом о выходе США из НАТО до выборов

Как отметил Болтон в беседе с журналистом испанского издания Razon, за это время Трамп может встретиться с лидером КНДР и объявить мир на Корейском полуострове, может вывести все силы США из Афганистана или объявить о выходе США из НАТО.
Известия03:08
1

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости13 августа в 14:54
1,5K

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
523

В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
488