Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
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Японское издание Hokkaido Shimbun опубликовало новость о выходе в России новой пятирублевой монеты, посвященной Курильской десантной операции, прошедшей в августе-сентябре 1945 года. Как сообщает РИА Новости, появление этой монеты возмутило читателей газеты.В источнике
С чего всё началось
Читатели газеты Hokkaido Shimbun
гневно прокомментировали новость о выпуске в обращение в России пятирублевой монеты тиражом 2 000 000 экземпляров, посвященной Курильской десантной операции.
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Народные новостивчера в 13:01