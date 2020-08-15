Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
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Японское издание Hokkaido Shimbun опубликовало новость о выходе в России новой пятирублевой монеты, посвященной Курильской десантной операции, прошедшей в августе-сентябре 1945 года. Как сообщает РИА Новости, появление этой монеты возмутило читателей газеты.В источнике
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