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Lenta.ru
Lenta.ru

Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев

Японское издание Hokkaido Shimbun опубликовало новость о выходе в России новой пятирублевой монеты, посвященной Курильской десантной операции, прошедшей в августе-сентябре 1945 года. Как сообщает РИА Новости, появление этой монеты возмутило читателей газеты.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Японцы разозлились из-за российской монеты, посвященной Курилам

URA.Ru09:24
Вести.Ru

Японцы возмутились из-за пяти рублей

Вести.Ru08:30
Телеканал 360°

«Этого нельзя позволить России». Японцев возмутила новая монета

Телеканал 360°08:13
Lenta.ru

Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев

Lenta.ru08:21
Царьград

Новые пять рублей взбесили японцев

Царьград06:59
РИА Новости

Японцев возмутила посвященная Курилам монета

РИА Новости04:40
ИноСМИ

Hokkaido Shimbun (Япония): Банком России выпущена юбилейная монета в память о 75-летии окончания Второй мировой войны и аннексии «северных территорий» (Hokkaido Shimbun)

ИноСМИ03:03

«Зовите меня Нептуном»: Роналду погрузился на глубину 14 метров

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий в настоящий момент за туринский «Ювентус», опубликовал в своем «Инстаграме» видео, на котором он погружается в море на глубину 14 метров.
«Зовите меня Нептуном»: Роналду погрузился на глубину 14 метров
Евро-футбол.ру09:31

Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
Ведомости08:53
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение России13 августа в 13:24
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