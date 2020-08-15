Ученые из США сравнили средства гигиены, которые вызывают рак

Международная команда ученых проанализировала более 1,3 тысячи исследований своих коллег и пришла к выводу, что некоторые вещества, входящие в состав бытовой химии и средств личной гигиены, могут быть причиной рака щитовидной железы, бесплодия, диабета, болезни сердца и нескольких других онкологических заболеваний.