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Газета.Ru
Газета.Ru

Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев

Японцы возмущены новостью о выпуске в России пятирублевой монеты, которая посвящена Курильской десантной операции 1945 года. Банк России выпустил эту монету тиражом 2 млн экземпляров.В источнике
С чего всё началось
Читатели газеты Hokkaido Shimbun
 гневно прокомментировали новость о выпуске в обращение в России пятирублевой монеты тиражом 2 000 000 экземпляров, посвященной Курильской десантной операции.
Профильвчера в 05:30
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Странную реакцию японцев на российскую монету с Курилами высмеяли в Сети

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Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев

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Новые пять рублей взбесили японцев

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Японцы разглядели ущемление своих интересов в российской монете

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Hokkaido Shimbun (Япония): Банком России выпущена юбилейная монета в память о 75-летии окончания Второй мировой войны и аннексии «северных территорий» (Hokkaido Shimbun)

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Ученые из США сравнили средства гигиены, которые вызывают рак

Международная команда ученых проанализировала более 1,3 тысячи исследований своих коллег и пришла к выводу, что некоторые вещества, входящие в состав бытовой химии и средств личной гигиены, могут быть причиной рака щитовидной железы, бесплодия, диабета, болезни сердца и нескольких других онкологических заболеваний.
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Как накануне сообщил телеграм-канал «Военный обозреватель»(ВО), в результате, на земле были уничтожены не менее двух турецких самолетов F-16, трех комплексов ПВО MiM-23 Hawk и двух установок ACV-30 Korkut, а также одна система радиоэлектронной борьбы.
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Белоруссия сможет обратиться к ОДКБ за помощью в случае внешней угрозы

Белоруссия может обратиться за помощью к Организации договора о коллективной безопасности в том случае, если её обороне будет угрожать внешняя опасность, сообщил секретарь ОДБК Владимир Зайнетдинов.
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В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
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