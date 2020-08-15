Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев

Японцы возмущены новостью о выпуске в России пятирублевой монеты, которая посвящена Курильской десантной операции 1945 года. Банк России выпустил эту монету тиражом 2 млн экземпляров.В источнике
С чего всё началось
Читатели газеты Hokkaido Shimbun
 гневно прокомментировали новость о выпуске в обращение в России пятирублевой монеты тиражом 2 000 000 экземпляров, посвященной Курильской десантной операции.
Профильвчера в 05:30
Подробнее о событии
Народные новости

Странную реакцию японцев на российскую монету с Курилами высмеяли в Сети

Народные новостивчера в 13:01
News.ru

Россияне высмеяли японцев, возмутившихся новой пятирублёвой монетой

News.ruвчера в 11:05
Газета.Ru

Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев

Газета.Ruвчера в 11:12
РИА Новости

В Сети ответили японцам, возмутившимся из-за российской монеты

РИА Новостивчера в 10:20
Lenta.ru

Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев

Lenta.ruвчера в 08:21
Царьград

Новые пять рублей взбесили японцев

Царьградвчера в 06:59
ИноСМИ

Hokkaido Shimbun (Япония): Банком России выпущена юбилейная монета в память о 75-летии окончания Второй мировой войны и аннексии «северных территорий» (Hokkaido Shimbun)

ИноСМИвчера в 03:03

В МВД раскрыли схему вывода миллиардов рублей из России за границу

«Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, ГСУ ГУ МВД России по Москве и представителями Управления ФСБ России по Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж», — цитирует пресс-служба ведомства официального представителя МВД России Ирину Волк.
В МВД раскрыли схему вывода миллиардов рублей из России за границу
Парламентская газетавчера в 11:49
299

Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал быструю выписку актера Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт.
РИА Новостивчера в 09:13
11

Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
Ведомостивчера в 08:53
1,6K

Трамп заявил, что не планирует участвовать в саммите по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что до окончания президентских выборов в стране не планирует участвовать в онлайн-саммите по иранской ядерной программе, который организует Россия, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru18:00

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru14 августа в 09:08
369

Были протестированы возможности космической связи Starlink

Тесты на скорость закачки показали результаты от 5 Мбит до 18МБит / с. Те же тесты, проведенные за минувшие 2недели, показали задержки или частоту от 31 м / с до 94 м / с. Отмечается, что это не всестороннее исследование скорости и задержки Starlink, поэтому пока неизвестно, чего ожидать пользователям после полного развертывание спутников и коммерциализации услуги.
Evo-rus.comвчера в 15:23
37