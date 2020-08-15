Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
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Японцы возмущены новостью о выпуске в России пятирублевой монеты, которая посвящена Курильской десантной операции 1945 года. Банк России выпустил эту монету тиражом 2 млн экземпляров.В источнике
С чего всё началось
Читатели газеты Hokkaido Shimbun
гневно прокомментировали новость о выпуске в обращение в России пятирублевой монеты тиражом 2 000 000 экземпляров, посвященной Курильской десантной операции.
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Странную реакцию японцев на российскую монету с Курилами высмеяли в Сети
Народные новостивчера в 13:01