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Газета.Ru
Газета.Ru

Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев

Японцы возмущены новостью о выпуске в России пятирублевой монеты, которая посвящена Курильской десантной операции 1945 года. Банк России выпустил эту монету тиражом 2 млн экземпляров.В источнике
С чего всё началось
Читатели газеты Hokkaido Shimbun
 гневно прокомментировали новость о выпуске в обращение в России пятирублевой монеты тиражом 2 000 000 экземпляров, посвященной Курильской десантной операции.
Профильвчера в 05:30
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Газета.Ru

Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев

Газета.Ruвчера в 11:12
News.ru

Россияне высмеяли японцев, возмутившихся новой пятирублёвой монетой

News.ruвчера в 11:05
РИА Новости

В Сети ответили японцам, возмутившимся из-за российской монеты

РИА Новостивчера в 10:20
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Странную реакцию японцев на российскую монету с Курилами высмеяли в Сети

Народные новостивчера в 13:01
Lenta.ru

Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев

Lenta.ruвчера в 08:21
Царьград

Новые пять рублей взбесили японцев

Царьградвчера в 06:59
ИноСМИ

Hokkaido Shimbun (Япония): Банком России выпущена юбилейная монета в память о 75-летии окончания Второй мировой войны и аннексии «северных территорий» (Hokkaido Shimbun)

ИноСМИвчера в 03:03

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