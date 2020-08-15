Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев

Японцы возмущены новостью о выпуске в России пятирублевой монеты, которая посвящена Курильской десантной операции 1945 года. Банк России выпустил эту монету тиражом 2 млн экземпляров.