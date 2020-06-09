Общество
Газета.RuПосылки стали доставляться дольше из-за новых правил ФТС
Задержки при доставке зарубежных посылок клиентам служб экспресс-доставок произошли из-за новых таможенных правил оформления корреспонденции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Логистические компании столкнулись с тем, что таможня дольше обычного обрабатывает международные посылки из-за вступления в силу новых таможенных правил и несовершенства программного обеспечения службы, пояснил директор Boxberry International Марат Артуганов.РБКвчера в 23:00
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Россияне пожаловались на увеличенный срок доставки посылок из-за новых правил ФТС
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