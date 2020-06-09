Логистические компании столкнулись с тем, что таможня дольше обычного обрабатывает международные посылки из-за вступления в силу новых таможенных правил и несовершенства программного обеспечения службы, пояснил директор Boxberry International Марат Артуганов.

с чего всё началось

Задержки при доставке зарубежных посылок клиентам служб экспресс-доставок произошли из-за новых таможенных правил оформления корреспонденции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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