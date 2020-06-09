Общество

Газета.RuГазета.RuПосылки стали доставляться дольше из-за новых правил ФТС

Задержки при доставке зарубежных посылок клиентам служб экспресс-доставок произошли из-за новых таможенных правил оформления корреспонденции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок

Логистические компании столкнулись с тем, что таможня дольше обычного обрабатывает международные посылки из-за вступления в силу новых таможенных правил и несовершенства программного обеспечения службы, пояснил директор Boxberry International Марат Артуганов.
РБКвчера в 23:00

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Службы доставки обвинили таможню в задержках онлайн-покупок из-за рубежа

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На одном крыле. Почему «Почта России» опустила железный занавес для международных посылок

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Тысячи посылок из иностранных интернет-магазинов застряли на таможне

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Сроки доставки посылок увеличились из-за новых правил ФТС

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Посылки с онлайн-покупками задерживаются на таможне из-за новых правил ФТС

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Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок

РБКвчера в 23:00
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Происшествия

После ДТП в центре Москвы на Ефремова завели уголовное дело

Комсомольская правда вчера в 19:14
Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 86 новых носителей коронавируса

Краснодар, 8 июня 2020, 10:44 — REGNUM 86 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщил 8 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM вчера в 03:44
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Политика

Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении

Пекин не намерен принимать участия в каких-либо переговорах с Россией и США по поводу разоружения.
Life.ru 03:59
Политика

КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей

Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
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Общество

В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию

Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
ТАСС вчера в 12:45
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Здоровье

В Ростовской области выявили еще 187 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Ростовской области выявили 187 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:36
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Политика

США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17

Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 10:37
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Здоровье

Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года

Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года.
Lenta.ru 03:00
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Здоровье

Еще 115. В Саратовской области коронавирусом заболели уже 4015 человек

За последние сутки в Саратовской области зарегистрированы 115 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования COVID-19.
Взгляд-инфо 01:56
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Политика

Пушков высмеял американского историка из-за слов о России

Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
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Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
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Общество

Авиасообщение в дальнее зарубежье может возобновиться в июле

Есть вероятность, что рейсы в некоторые страны станут доступны с середины июля. Об этом сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Суть событий вчера в 02:14
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Футбол

Юрист Черчесова рассказал, для чего тренер может вернуться в «Спартак»

Спортивный агент и юрист Алан Агузаров прокомментировал информацию о возможном возвращении главного тренера сборной России Станислава Черчесова в московский "Спартак".
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Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты рассказали, как определить реальный пробег при покупке подержанного авто.
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Наука

Норвежский учёный выдвинул обвинения США и Китаю из-за коронавируса

Норвежский эксперт Биргер Сёренсен заявил, что у коронавируса "неестественное происхождение".
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Общество

За сутки в России выявили 8595 случаев заражения коронавирусом

Всего за время пандемии в РФ было выявлено 485 253 случаев коронавирусной инфекции, показатель прироста за сегодняшний день составил 1,8 процента, что несколько ниже вчерашней цифры, представлявшей собой 1,9 процента.
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Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
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Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

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Голливудские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс высоко оценили сценарий четвертой части культового фантастического боевика «Матрица», написанный Ланой Вачовски.
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Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
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В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
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Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России

Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
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Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
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В Чехии назвали утечку данных в СМИ «важнейшей трудностью» страны

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