Полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию может стать одним из возможных шагов в ответ на ограничения по транзиту в Калининградскую область, заявил глава региона Антон Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".
Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.
Глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой», не согласившись с расчетами вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой, которая оценила стоимость недельного тура на Камчатку в 45 тысяч рублей.
По данным японского агентства Nikkei, крупнейший японский банк Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), создаст специальное подразделение MUFG Trading, которое будет заниматься закупкой у производственных компаний товарных запасов, которые они не могут продать и которые им уже негде хранить.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность данными о более чем тысяче арестов СБУ за "поддержку России" с возможными нарушениями прав человека, сообщается на сайте агентства.