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Потанин дал согласие на переговоры по началу слияния «Норникеля» и «Русала»

Во вторник, 5 июля, стало известно, что глава «Норникеля» Владимир Потанин согласился на переговоры по слиянию своей компании и «Русала».
Форпост Северо-Запад
«Норникель», говорит Потанин, по-прежнему не видит каких-либо производственных синергий с UC Rusal, поскольку у компаний «разные конкурентные преимущества и разные системы производства».
Frank Media
На фоне новостей о возможном слиянии акции «Русала» взлетели на открытии торгов более чем на 22%.
Коммерсантъ
«Интеррос» Потанина сейчас владеет около 35,95% акций «Норникеля».
РБК

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