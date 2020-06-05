Российский президент Владимир Путин 5 июня проведет совещание по экологии, сообщили в Кремле. Известно, что одной из тем мероприятия станет Норильск.

Путин проведет совещание по ситуации в Норильске

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