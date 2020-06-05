Политика
iReactorПутин проведет совещание по ситуации в Норильске
Российский президент Владимир Путин 5 июня проведет совещание по экологии, сообщили в Кремле. Известно, что одной из тем мероприятия станет Норильск.
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Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Здоровье
В Мордовии умерли два медработника
В Мордовии подтверждены два случая смерти медицинских работников.
Вестник Мордовии 05:17
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Политика
Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель
Lenta.ru 03 июня в 14:34
Происшествия
В Иркутске похитили торговавшего медицинскими масками бизнесмена
В Иркутске злоумышленник похитил бизнесмена, торговавшего медицинскими масками, после чего привязал его к батарее и избил.
RT на русском 05:40
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы прогремел взрыв, один человек погиб
В жилом доме на Дорожной улице на юге Москвы произошел взрыв, после чего возник пожар. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".
Российская газета 06:25
Политика
МИД Франции опроверг нахождение Гуаидо в посольстве страны в Каракасе
В МИД Франции сообщили, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо не находится в посольстве страны в Каракасе, добавив, что неоднократно говорили об этом властям Венесуэлы.
Наша версия 06:41
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в Facebook сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Происшествия
Эколог назвал «смешной» версию причины ЧП в Норильске
Московский Комсомолец вчера в 09:32
Общество
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
Политика
КПРФ начала агитацию против поправок в Конституцию
В марте 43 депутата Госдумы от КПРФ воздержались во время голосования по закону о поправках.
Эхо Москвы 05:30
Хоккей
Брагин возглавил сборную России по хоккею
RT на русском 02:24
Общество
Москвичей предупредили о грозе с градом
В пятницу, 5 июня, в столице ожидается местами сильный дождь, возможен град и грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Москва 24 05:07
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru вчера в 06:26
Общество
В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус
В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 05:20
Армия и оружие
NI назвал преимущества подлодок проекта «Борей-А»
В США оценили преимущества новой российской подводной лодки проекта "Борей-А". Речь идет о "Князе Владимире", построенном на Севмаше.
Российская газета 03:32
Политика
В Кремле оценили возможность национализации «Норникеля»
В пятницу, 29 мая, на принадлежащей дочерней компании «Норникеля» ТЭЦ-3 произошел разлив дизельного топлива.
Lenta.ru 06:30
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
Ранее японский политолог Юкио Касима опубликовал статью в издании Wedge Infinity.
REGNUM 06:38
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Политика
На Украине предрекли развал России «при нашей жизни»
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью «24 каналу» предрек развал России.
Lenta.ru 03:52
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальностью до 7 км
В России создается снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на рекордном расстоянии до 6–7 км. При уверенной стрельбе дальность составит 3 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:31
Общество
В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей
НТВ 03 июня в 07:56
Общество
Ростехнадзор находил нарушения на ТЭЦ в Норильске до разлива топлива
Ростехнадзор в 2017 и 2018 годах указывал «дочке» «Норильского никеля» НТЭК на нарушения при эксплуатации резервуаров для хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3, сообщает РБК.
Дождь 05:54
Шоу-бизнес
Ведущие программы «Модный приговор» довели Юлию Барановскую до слёз
Актуальные Новости вчера в 12:00