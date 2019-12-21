Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПотанин назвал экономические реформы 90-х годов лекарством

Один из богатейший людей России Владимир Потанин считает экономические реформы 90-х годов лекарством или болезненной операцией, которая нужны была стране в тот момент.
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с чего всё началось
Президент и основной акционер горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин дал интервью Bloomberg, в котором рассказал
 о своем отношении к Советскому Союзу, экономическим реформам начала 1990-х годов и залоговым аукционам.
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