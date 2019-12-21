Общество
Московский КомсомолецПотанин назвал экономические реформы 90-х годов лекарством
Один из богатейший людей России Владимир Потанин считает экономические реформы 90-х годов лекарством или болезненной операцией, которая нужны была стране в тот момент.
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с чего всё началось
Президент и основной акционер горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин дал интервью Bloomberg, в котором рассказал о своем отношении к Советскому Союзу, экономическим реформам начала 1990-х годов и залоговым аукционам.Forbes02:32
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Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае
Политика
Оператор «Северного потока-2» ускорит строительство трубопровода
Оператор трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream AG подтвердил приостановку строительства из-за американских санкций.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Наука
В некоторых языках любовь и жалость обозначаются одним словом
Анализируя значения слов, используемых для описания эмоций на более чем 2000 языках, исследователи нашли некоторые универсальные истины, а также культурные особенности.
Кино
Режиссер фильма «Текст» рассказал, как Асмус согласилась на секс-сцену
Актриса Кристина Асмус была осведомлена о съемках откровенной сцены перед принятием решения об утверждении ее на роль девушки Нины в фильме «Текст».
Политика
Россия и Украина обсудят прямые поставки газа после Нового года
Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что Москва и Киев обсудят вопрос о прямых поставках российского газа на Украину после новогодних праздников.
Авто
Фотографии будущей Lada Niva появились в интернете
Совсем недавно «АвтоВАЗ» официально заявил, что внедорожник Chevrolet Niva в будущем получит шильдик Lada.
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Шоу-бизнес
Максим Галкин установил в своем замке дверь, украшенную иконами
Телеведущий Максим Галкин продемонстрировал новую дверь для своего замка.
Наука
Обнаружен древнейший в мире лес
Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Космос
WISE1013 + 6112 является одной из самых ярких инфракрасных галактик
Исследователи сообщают, что WISE1013 + 6112 является одной из самых ярких инфракрасных галактик, известных на сегодняшний день.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Наука
В недрах планеты могут идти «снегопады» из металлической пыли
Американские ученые предположили, что ядро планеты покрыто слоем крошечных частиц железа.
Политика
Россия и Украина не урегулировали спор по активам «Нафтогаза» в Крыму
Соглашение России и Украины в газовой сфере, достигнутое 19-20 декабря, не предусматривает урегулирование судебного разбирательства по активам «Нафтогаза Украины» в Крыму, заявил на пресс-конференции исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Биатлон
Российские биатлонистки не справились с гонкой преследования
Тройку призеров замкнула Лена Хекки из Швейцарии (+ 46, 0). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая с 14-м результатом.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
Шоу-бизнес
Мужу Заворотнюк заблокировали счета
По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Авто
Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили 2019 года
Знаменитый телеведущий Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.
Единоборства
Возвращение года: Денис Лебедев проведет бой с Табисо Мчуну
В андеркарде боя между Лебедевым и Мчуну свой поединок проведет экс-обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов и Вацлав Пейсар из Чехии.
Происшествия
Названы причины пожара в колледже Одессы
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Происшествия
Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача
Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Хоккей
Игроки «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо» устроили массовую драку
В третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ Куньлунь Ред Стар (Пекин) Торпедо (Нижний Новгород) на льду возникла массовая драка.
Гаджеты
Запуск Motorola RAZR отложили на неопределенный срок
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Армия и оружие
В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Единоборства