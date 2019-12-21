Общество
РИА НовостиПотанин оправдал экономические реформы 1990-х годов
Глава компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством или болезненной операцией.
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с чего всё началось
Президент и основной акционер горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин дал интервью Bloomberg, в котором рассказал о своем отношении к Советскому Союзу, экономическим реформам начала 1990-х годов и залоговым аукционам.Forbes02:32
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Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года.
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Открылась продажа субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток
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В России упали продажи мандаринов
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Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
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В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Происшествия
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
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Зеленский — на корпоративе партии: Это год Крысы, но давайте оставаться людьми
Политика
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Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Футбол
Манчестер Сити - Лестер: когда и по какому каналу трансляция матча АПЛ
Начало встречи в 20-30 мск на телеканале «Окко», трансляция также доступна бесплатно на сайте olimp.bet.
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Врачи поясняли: у них нет ни опыта, ни необходимого оборудования, что проводить подобные операции таким маленьким пациентам.
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Испанские болельщики отреагировали на интервью украинского футболиста Зозули
Испанские футбольные болельщики выразили недовольство интервью украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули.
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В Волгограде открыли памятник Сталину
Памятник Иосифу Сталину открыли в пятницу в центре Волгограда, местные коммунисты приурочили это событие к 140-й годовщине со дня рождения генералиссимуса.
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СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково
Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
Общество
Террористы совершили три атаки на энергообъекты в Сирии
Террористы осуществили три атаки на объекты нефтегазового комплекса в центральной части Сирии, сообщает официальное сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на заявление миннефти и минеральных ресурсов страны.
Экономика
Приставов не ждут в банках и ЖКХ
Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
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Космос
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Ровер, который в рамках межпланетной исследовательской миссии "Марс-2020" будет бороздить просторы Марса, прошел ходовые испытания в условиях Земли.
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Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
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Названы 6 сигналов организма, предупреждающих об опасных нарушениях
Врачи сообщают, что возникающие чувства покалывания либо онемения в руках или ногах, появившаяся кровь в моче, проблемы при дыхании, и некоторые другие тревожные сигналы могут сигнализировать человеку о происходящих в его организме нарушениях, которые при этом могут быть очень серьезными и даже опасными.