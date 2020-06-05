На устранение последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске уйдет около 10 млрд рублей или более, сообщил глава компании «Норникель» Владимир Потанин. Так он ответил на вопрос президента РФ Владимира Путина, который попросил оценить расходы на восстановление после разлива 20 тысяч тонн дизтоплива.

Потанин пообещал Путину восстановить экосистему после ЧП в Норильске

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