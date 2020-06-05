Общество
BFM.ruПотанин пообещал Путину восстановить экосистему после ЧП в Норильске
На устранение последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске уйдет около 10 млрд рублей или более, сообщил глава компании «Норникель» Владимир Потанин. Так он ответил на вопрос президента РФ Владимира Путина, который попросил оценить расходы на восстановление после разлива 20 тысяч тонн дизтоплива.
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МВД попросило оставить под домашним арестом главу РВК Повалко
Министерство внутренних дел России попросило домашний арест для гендиректора Российской венчурной компании Александра Повалко.
Известия 07:32
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Путин одобрил закрепление в Конституции нормы о защите животных
Закрепление в Конституции РФ нормы об ответственном обращении с животными, о защите окружающей среды "позволит нам чувствовать себя цивилизованными".
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Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
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Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
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