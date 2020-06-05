Общество
Газета.RuПотанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Читать в источнике
Оценить75
Я думаю, что это миллиарды рублей. Это большие деньги. Но знаете, я, наверное, сейчас выскажусь не как бизнесмен, а как человек, который за это переживает. Сколько нужно будет — столько и потратим. Это, конечно, же миллиарды и миллиарды.
— Владимир Потанин, российский предпринимательПРАЙМ 08:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 08:20, Ашберн
Общество
Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании
Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга - не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:09
Кино
Звезда «Теории Большого взрыва» не смотрела ни одной серии проекта
Телепрограмма 01:39
Политика
На Украине предрекли развал России «при нашей жизни»
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью «24 каналу» предрек развал России.
Lenta.ru 03:52
Происшествия
МВД попросило оставить под домашним арестом главу РВК Повалко
Министерство внутренних дел России попросило домашний арест для гендиректора Российской венчурной компании Александра Повалко.
Известия 07:32
Кино
Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов
Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни.
Российская газета 07:13
Хоккей
ЦСКА подтвердил переход Сергеева
Защитник до перехода в «Салават» с 2015 по 2018 год выступал за красно-синих.
Матч ТВ 07:30
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Политика
Чехия высылает двух россиян из-за шпионского скандала
По данным Hospodarske Noviny, из Чехии вышлют двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге (РЦНК) — нынешнего руководителя центра Андрея Кончакова, и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии, а также еще одного сотрудника РЦНК Игоря Рыбакова.
Коммерсантъ 07:54
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке
Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания вчера в 04:59
Общество
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с градом и сильном ветре
Известия вчера в 10:06
Общество
Титов попросил разрешить корпоративы для поддержки шоу-бизнеса
Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает необходимым разрешить корпоративы, чтобы поддержать шоу-бизнес.
Коммерсантъ 03:59
Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру 03 июня в 07:51
Политика
В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»
В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
Политика
Лукашенко назначил нового премьера Белоруссии
3 июня 2020 года Лукашенко отправил правительство в отставку и заявил, что намерен сформировать новый кабмин до президентских выборов, которые назначены на 9 августа.
Вести.Ru вчера в 04:35
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Общество
Российские доставщики еды заявили о забастовке
В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43
Авто
ГАЗ может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia
Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 03:49
Политика
В Кремле отметили последствия пандемии для граждан
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле четко фиксируют последствия пандемической ситуации для экономики и граждан России.
Газета.Ru 06:47
Здоровье
Главврач Александро-Мариинской больницы обратился к астраханцам
Руководитель областного медучреждения, на базе которого развёрнут ковидный госпиталь, обратился к астраханцам с настоятельной просьбой о соблюдении масочного режима и действующих ограничений, связанных с пандемией.
Южная Волна 07:12
Авто
Jeep официально представил Jeep Compass для Европы
Компания Jeep официально объявила, что компактный внедорожник Compass, продаваемый в Европе, запущен в производство на заводе FCA в Мельфи, Италия.
SpeedMe вчера в 09:58
Общество
В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус
В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 05:20
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Кино
Ридли Скотт рассказал о продолжении «Чужого»
News.ru вчера в 08:37
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 04:20