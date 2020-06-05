Я думаю, что это миллиарды рублей. Это большие деньги. Но знаете, я, наверное, сейчас выскажусь не как бизнесмен, а как человек, который за это переживает. Сколько нужно будет — столько и потратим. Это, конечно, же миллиарды и миллиарды.

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Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

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