Общество

Газета.RuГазета.RuПотанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Читать в источнике
Комментировать68
Владимир Потанин
Я думаю, что это миллиарды рублей. Это большие деньги. Но знаете, я, наверное, сейчас выскажусь не как бизнесмен, а как человек, который за это переживает. Сколько нужно будет — столько и потратим. Это, конечно, же миллиарды и миллиарды.
— Владимир Потанин, российский предпринимательПРАЙМ 08:00

Подробнее о событии

ЧП в Норильске: Путин не согласился с Потаниным

Вести.Ru08:01

«Норникель» за свой счет обеспечит восстановление экологии после аварии на ТЭЦ

ТАСС07:57

Потанин пообещал Путину устранить последствия разлива топлива за счет «Норникеля»

Коммерсантъ07:34

Путин одобрил решение «Норникеля» оплатить восстановление экологии в Норильске

Известия07:52

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Газета.Ru07:47

«Норникель» полностью профинансирует ликвидацию ЧС в Норильске

РИА Новости07:57

Путин обратился к Потанину словами «посмотрите на это» из-за аварии

РБК07:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 08:20, Ашберн
Общество

Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании

Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга - не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:09
Кино

Звезда «Теории Большого взрыва» не смотрела ни одной серии проекта

Телепрограмма 01:39
Политика

На Украине предрекли развал России «при нашей жизни»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью «24 каналу» предрек развал России.
Lenta.ru 03:52
5
Происшествия

МВД попросило оставить под домашним арестом главу РВК Повалко

Министерство внутренних дел России попросило домашний арест для гендиректора Российской венчурной компании Александра Повалко.
Известия 07:32
1
Кино

Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов

Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни.
Российская газета 07:13
635
Хоккей

ЦСКА подтвердил переход Сергеева

Защитник до перехода в «Салават» с 2015 по 2018 год выступал за красно-синих.
Матч ТВ 07:30
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
586
Политика

Чехия высылает двух россиян из-за шпионского скандала

По данным Hospodarske Noviny, из Чехии вышлют двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге (РЦНК) — нынешнего руководителя центра Андрея Кончакова, и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии, а также еще одного сотрудника РЦНК Игоря Рыбакова.
Коммерсантъ 07:54
Энергетика

Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
12
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,3K
Общество

Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке

Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания вчера в 04:59
568
Общество

МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с градом и сильном ветре

Известия вчера в 10:06
15
Общество

Титов попросил разрешить корпоративы для поддержки шоу-бизнеса

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает необходимым разрешить корпоративы, чтобы поддержать шоу-бизнес.
Коммерсантъ 03:59
49
Общество

Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран

Взгляд.ру 03 июня в 07:51
566
Политика

В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»

В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
Политика

Лукашенко назначил нового премьера Белоруссии

3 июня 2020 года Лукашенко отправил правительство в отставку и заявил, что намерен сформировать новый кабмин до президентских выборов, которые назначены на 9 августа.
Вести.Ru вчера в 04:35
182
Происшествия

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
277
Общество

Константин Хабенский стал жертвой мошенников

РЕН ТВ 05:10
6
Общество

Российские доставщики еды заявили о забастовке

В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43
11
Авто

ГАЗ может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia

Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 03:49
51
Политика

В Кремле отметили последствия пандемии для граждан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле четко фиксируют последствия пандемической ситуации для экономики и граждан России.
Газета.Ru 06:47
Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

ННТВ 08:14
9
Здоровье

Главврач Александро-Мариинской больницы обратился к астраханцам

Руководитель областного медучреждения, на базе которого развёрнут ковидный госпиталь, обратился к астраханцам с настоятельной просьбой о соблюдении масочного режима и действующих ограничений, связанных с пандемией.
Южная Волна 07:12
Происшествия

Годовалая девочка из Запорожья скончалась в нелегальном детском саду

NewInform 02:19
13
Авто

Jeep официально представил Jeep Compass для Европы

Компания Jeep официально объявила, что компактный внедорожник Compass, продаваемый в Европе, запущен в производство на заводе FCA в Мельфи, Италия.
SpeedMe вчера в 09:58
Общество

В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус

В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 05:20
18
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
1,6K
Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
484
Кино

Ридли Скотт рассказал о продолжении «Чужого»

News.ru вчера в 08:37
49
Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 04:20
110
Как работают Яндекс.Новости?
Авария на ТЭЦ в НорильскеБольше новостей по теме
Главное