Общество
ИзвестияПотанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
«Норильский никель» полностью профинансирует все работы по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае. Об этом глава компании Владимир Потанин сообщил в пятницу, 5 июня, на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
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Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру 03 июня в 07:51
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Единоборства
Олейник предупредил Волкова о грязных приёмах Блейдса
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник поделился ожиданиями от предстоящего поединка Александра Волкова и Кёртиса Блейдса.
Чемпионат 07:05
Политика
МИД России принялся за угрозы Чехии после высылки дипломатов
Министерство иностранных дел России пригрозило Чехии комплексом мер за высылку дипломатов из-за скандала с ввозом в эту страну смертельного яда рицина якобы для отравления местных политиков.
Lenta.ru 12:42
Религия
На Троицкую родительскую субботу оренбуржцы смогут попасть на кладбища
Завтра же в очередную родительскую субботу - перед великим православным праздником Троицы - ограничений по посещению кладбищ никаких не вводят, так что оренбуржцы смогут посетить могилы умерших.
Orenday.ru 08:00
Общество
Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса с выпуском вакцины
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса после того, как появится вакцина.
RT на русском 14:04
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
ИнфоСМИ вчера в 14:52
Общество
Разлив нефтепродуктов в Норильске локализован
Эхо Москвы 04:31
Политика
Трамп распорядился сократить количество войск в Германии
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.
Интерфакс 15:33
Общество
В Миннеаполисе началась церемония прощания с Джорджем Флойдом
Протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе.
Говорит Москва вчера в 15:26
Происшествия
В Новгородской области произошла утечка мазута
Объем вылившихся из находящейся на берегу реки бочки нефтепродуктов не превысил 400 литров, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 12:18
Общество
Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске
Миллиардер Михаил Прохоров считает, что призывы к смене собственника «Норникеля» и национализации компании – это серьезная угроза для всех частных компаний в России.
Ведомости 04:51
Происшествия
Глава «Российской венчурной компании» задержан
Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.
REGNUM вчера в 16:03
Экономика
Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки
Среди прочих на июньском заседании совета директоров будет рассматриваться вариант снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, уточнила Набиуллина.
Российская газета 09:32
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
Жители России 5 июня смогут увидеть полутеневое лунное затмение
Москва, 5 июня 2020, 09:14 — REGNUM Сегодня, 5 июня, вечером жителя России смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, сообщается на сайте Московского планетария.
REGNUM 02:14
Политика
Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС
Президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на европейские автомобили, если ЕС не отменит пошлины на американских лобстеров.
РИА Новости 15:00
Армия и оружие
В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400
Американские разработчики хвастаются достижениями своего оружия, чтобы доказать властям, что деньги на его разработку выделялись не зря, но «бравые» заявления являются лишь «рекламным блефом», заявил военный эксперт Виктор Баранец.
Взгляд.ру 14:10
Экономика
Росстат назвал единственный вид услуг, показавший рост в апреле
В апреле в России из платных услуг населению рост в апреле продемонстрировал только прокат - он вырос на 26,5% в годовом выражении, сообщил Росстат.
Интерфакс 14:20
Футбол
Семин обратился к болельщикам «Локомотива»
Газета.Ru 14:47
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Политика
Анкара возобновит в июне авиасообщение с 40 странами мира
Власти Турции намереваются восстановить воздушное сообщение с 40 странами мира, которое было прервано в виду эпидемии коронавируса.
ИА Новороссия вчера в 09:33
Космос
В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида
Низкую опасность представляет для Земли приближающийся к ней астероид, 5 июня сообщила пресс-служба Роскосмоса.
ИА Красная Весна 10:01
Общество
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
Технологии
PlayStation 5 получит мощную систему охлаждения
Megaobzor.com 00:43
Политика
В США заявили об «иностранном вмешательстве» в протесты
Globallookpress Генеральный прокурор США Уильям Барр, выступая на пресс-конференции 4 июня, заявил, что некие "иностранные силы" пытаются обострить ситуацию с протестами и беспорядками на территории Штатов.
РЕН ТВ вчера в 13:32
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19