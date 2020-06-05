Поскольку местность тут труднодоступная и заболоченная, предполагается завезти сюда герметичные емкости, расставить по руслу реки для сбора нефтепродуктов и для дальнейшего вывоза и утилизации.

Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3.

«Норникель» берет аварию на себя

Игры В приложении Xbox для Windows 10 появилась поддержка модификаций Со свежим обновлением приложения Xbox для Windows 10 появилась поддержка пользовательских модификаций, о чём сообщает портал Windows Central.

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова снялась в клипе Родиона Газманова с пометкой 18+ 5 июня состоялась премьера клипа 38-летнего певца Родиона Газманова на очень актуальную песню «Удаленка».

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