Общество

РЕН ТВРЕН ТВПотанин после ЧП в Норильске потерял $1,6 млрд за день

Один из владельцев "Норникеля" Владимир Потанин потерял после аварии на ТЭЦ в Норильске 1,6 млрд долларов за день. Согласно данным счетчика Forbes Real-Time, Потанин вошел в мировой топ-5 обедневших за сутки миллиардеров. Тем не менее в России он остался богатейшим миллиардером.
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Потанин потерял $1,5 млрд за день после аварии на ТЭЦ «Норникеля»

ТАСС11:31

Потанин после утечки топлива в Норильске за день потерял $1,4 млрд

РБК11:23

Потанин потерял $1,5 млрд за день на фоне аварии на ТЭЦ в Норильске

Коммерсантъ10:52

После аварии в Норильске Потанин потерял за день $1,6 миллиарда

Вести.Ru10:55

Потанин потерял $1,6 миллиарда за день после аварии на ТЭЦ в Норильске

РИА Новости10:42

Forbes: Потанин потерял за день $1,6 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

Ведомости10:26

Владимир Потанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

Forbes09:33
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США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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В Алтайском крае умер заразившийся коронавирусом врач

Заразившийся коронавирусом врач, заведующий отделом краевого онкологического диспансера, скончался в Алтайском крае, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
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Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
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Посольство России в Аргентине эвакуировали из-за «минирования»

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