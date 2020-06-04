Один из владельцев "Норникеля" Владимир Потанин потерял после аварии на ТЭЦ в Норильске 1,6 млрд долларов за день. Согласно данным счетчика Forbes Real-Time, Потанин вошел в мировой топ-5 обедневших за сутки миллиардеров. Тем не менее в России он остался богатейшим миллиардером.

Потанин после ЧП в Норильске потерял $1,6 млрд за день

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