Состояние Владимира Потанина с 4 июня сократилось на $3,6 млрд, с $26,7 до $23,1 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real Time.

с чего всё началось

Состояние самого богатого россиянина, основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на $3,7 млрд с начала июня. Оно снизилось с $26,7 млрд до $23 млрд по данным Forbes Real Time. Падение произошло после нескольких аварий на предприятиях «Норникеля».

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