Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПотанин потерял $3,7 млрд из-за аварий «Норникеля»

Состояние самого богатого россиянина, основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на $3,7 млрд с начала июня. Оно снизилось с $26,7 млрд до $23 млрд по данным Forbes Real Time. Падение произошло после нескольких аварий на предприятиях «Норникеля».
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с чего всё началось

Аварии «Норникеля» стоили Потанину $3,6 млрд

Состояние Владимира Потанина с 4 июня сократилось на $3,6 млрд, с $26,7 до $23,1 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real Time.
Forbes14:06

Подробнее о событии

Потанин потерял $3,7 млрд из-за аварий «Норникеля»

Коммерсантъ18:23

Состояние главы «Норникеля» В. Потанина, по подсчетам журнала Forbes, сократилось на фоне экологических скандалов

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Forbes сообщил о сокращении состояния Потанина на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»

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Потанин потерял $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»

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Forbes сообщил о сокращении состояния Потанина из-за аварий «Норникеля»

REGNUM15:58

Состояние владельца «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на 3,6 млрд долларов

Дождь16:49

Аварии «Норникеля» стоили Потанину $3,6 млрд

Forbes14:06
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 20:20, Ашберн
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Составляя карту Вселенной в трехмерном формате, ученые французского университета Париж-Сакле обнаружили космическую структуру, которая была сразу же признана одной из самых крупных в космосе.
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Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
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По версии ФСБ, фигурант передавал западным спецслужбам некие секретные сведения.
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«Уиком» впервые вышел в Чемпионшип. Клубу 133 года

«Уиком» обыграл «Оксфорд Юнайтед» (2:1) в финале плей-офф Лиги 1 на «Уэмбли».
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Армия и оружие

Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт

Палата представителей Ливии – парламент на востоке страны – разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт, следует из ее заявления.
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Политика

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У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Карпин назвал чемпионат России ненормальным

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Ubisoft представит Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и другие проекты, а также раздаст игрокам РС-версию Watch Dogs 2. Мероприятие Ubisoft Forward стартует в 22:00 по московскому времени.
Srnsk вчера в 14:24
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В Казахстане произошла сильнейшая вспышка неизвестной пневмонии

Стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главе Минздрава Алексею Цою и расспросил его о возможной вспышке «пневмонии неизвестной природы».
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Зампреда Арбитражного суда Москвы досрочно лишили полномочий

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Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
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Политика

В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края

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В Южно-Сахалинске из-за аварии на сетях отменяют прием в стоматологии

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Слух: Разработка Skull & Bones перезапущена

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Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео

Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
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Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил, что в России идет разработка ядерного космического двигателя, который позволит отправлять корабли за пределы Солнечной системы.
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ОБСЕ обеспокоена «крайней поляризацией» на выборах в Польше

По словам представителя организации, в СМИ в ходе президентской кампании отсутствовала беспристрастность, пишет сайт немецкого медиахолдинга DW.
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Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

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Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака

Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
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На снимке с Красной планеты уфолог нашел голову рогатого существа

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Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

Ирина Хонда, вдова актера Виктора Проскурина, покидает квартиру в Москве и переезжает в Санкт-Петербург.
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