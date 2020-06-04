Общество

RT на русскомRT на русскомПотанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

Состояние одного из владельцев «Норникеля» Владимира Потанина сократилось за день на $1,5 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real-Time. Так, состояние Потанина оценивается в $25 млрд, что на 5,49% меньше, чем днём ранее.
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Потанин потерял $1,5 млрд за день после аварии на ТЭЦ «Норникеля»

ТАССвчера в 11:31

Потанин после утечки топлива в Норильске за день потерял $1,4 млрд

РБКвчера в 11:23

Владимир Потанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

Forbesвчера в 09:33

Потанин потерял $1,5 млрд за день на фоне аварии на ТЭЦ в Норильске

Коммерсантъвчера в 10:52

Потанин потерял $1,6 миллиарда за день после аварии на ТЭЦ в Норильске

РИА Новостивчера в 10:42

Forbes: Потанин потерял за день $1,6 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

Ведомостивчера в 10:26

После аварии в Норильске Потанин потерял за день $1,6 миллиарда

Вести.Ruвчера в 10:55
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Происшествия

В Липецке чиновник арестован за взятку в размере 2,6 млн рублей

Советский районный суд Липецка вынес решение об аресте подозреваемого во взятке в особо крупном размере заместителя директора ОКУ "Дорожное агентство Липецкой области".
Российская газета вчера в 08:35
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Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
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Происшествия

Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»

В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Здоровье

Двадцать девять медработников в Новокузнецке заразились коронавирусом

Олег Евса заверил, что все медработники, работающие с "ковидниками", обеспечены средствами индивидуальной защиты, но от материальной поддержки (а Владимир Роккель предложил задействовать спонсорскую помощь) медики Новокузнецка не откажутся.
КузПресс вчера в 21:00
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Гаджеты

На задержку анонса новых iPhone невольно намекнула компания Broadcom

Источник изображения: Reuters Ясно, что ни наименование семейства смартфонов, ни имя Apple напрямую не звучали, но у Broadcom не так уж много партнёров среди крупных американских компаний такого профиля.
3DNews вчера в 23:01
Общество

В ПФР объяснили, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию

В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) объяснили, кого коснется эта индексация.
Shraibikus News вчера в 11:29
1,2K
Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия 03 июня в 10:47
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Происшествия

Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело

Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
ИжевскИнфо.РУ вчера в 15:10
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Политика

Число задержанных экстремистов в США приближается к 10 тысячам

По последним данным, полиция уже задержала 9839 агрессивных экстремистов за сопротивление представителям правопорядка, поджоги и грабежи, сообщает телекомпания CNN.
Журналистская правда вчера в 03:02
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Экономика

Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15% сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал» Григорий Седов.
РБК вчера в 18:25
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Общество

Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о нарушениях до разлива топлива

В 2017 году Ростехнадзор указал на нарушение контроля за состоянием днищ в резервуарах № 2 и № 3. В ходе проверки в 2018 году обнаружили повреждение стен и кровли, а также смещение стенового ограждения.
Lenta.ru 00:25
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса

В Кузбассе за последние сутки выявили 19 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:28
Общество

Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
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Происшествия

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Газета.Ru 03 июня в 10:36
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Космос

Магнитные бури 2020. Солнце выбросило в космос фонтан плазмы размером с планету

Солнце выбросило в космос фонтан плазмы размером с планету Астрофизики полагают, что на Солнце начался новый одиннадцатилетний цикл активности.
ГТРК Южный Урал вчера в 01:28
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3K
Общество

Спикер Мосгордумы Шапошников может подать в суд на Навального

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что может обратиться в суд из-за ролика оппозиционера Алексея Навального, в котором рассказывается об имуществе политика.
Московский Комсомолец вчера в 03:58
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Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Evo-rus.com 00:24
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Футбол

«Тоттенхэм» из-за коронавируса взял кредит на 175 млн фунтов

«Тоттенхэм» взял кредит в банке на 175 миллионов фунтов. Данный ход поможет клубу смягчить потери последствия пандемии.
Metaratings вчера в 12:35
Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом

Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM вчера в 00:41
57
Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом

В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
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Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
742
Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
1,6K
Общество

Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса

Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Автоспорт

В Сочи могут пройти две гонки «Формулы-1»

Piter.tv вчера в 10:29
Происшествия

Врача, лечившего звезду фристайла Марию Комиссарову, объявили в розыск

Звезда фристайла, серебряный призер Кубка мира Мария Комиссарова получила перелом позвоночника в 2014 году за неделю до Олимпиады.
BFM.ru вчера в 07:43
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета вчера в 02:11
1,2K
Авто

Названы самые продаваемые авто в России по итогам мая

Специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ" составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам мая.
Тарантас Ньюс вчера в 07:28
3
Здоровье

Новая беда. Украинский «Ухань» атаковала еще одна опасная болезнь

В Черновицкой области, являющейся лидером на Украине по числу заболеваний COVID-19, резко возросло число детей, которые болеют коклюшем, вероятно, из-за неудовлетворительной вакцинации.
Украина.ру вчера в 03:35
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Авария на ТЭЦ в НорильскеБольше новостей по теме
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