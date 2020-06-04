Общество

RT на русскомRT на русскомПотанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

Состояние одного из владельцев «Норникеля» Владимира Потанина сократилось за день на $1,5 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real-Time. Так, состояние Потанина оценивается в $25 млрд, что на 5,49% меньше, чем днём ранее.
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Потанин потерял $1,5 млрд за день после аварии на ТЭЦ «Норникеля»

ТАСС11:31

Потанин после утечки топлива в Норильске за день потерял $1,4 млрд

РБК11:23

Владимир Потанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

Forbes09:33

Потанин потерял $1,5 млрд за день на фоне аварии на ТЭЦ в Норильске

Коммерсантъ10:52

Потанин потерял $1,6 миллиарда за день после аварии на ТЭЦ в Норильске

РИА Новости10:42

Forbes: Потанин потерял за день $1,6 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

Ведомости10:26

После аварии в Норильске Потанин потерял за день $1,6 миллиарда

Вести.Ru10:55
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК вчера в 03:28
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Здоровье

Двадцать девять медработников в Новокузнецке заразились коронавирусом

Олег Евса заверил, что все медработники, работающие с "ковидниками", обеспечены средствами индивидуальной защиты, но от материальной поддержки (а Владимир Роккель предложил задействовать спонсорскую помощь) медики Новокузнецка не откажутся.
КузПресс 21:00
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Общество

Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости 20:27
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Спорт

Лыжник Черноусов прокомментировал свой переход в сборную Швейцарии

Российский лыжник Илья Черноусов высказался о смене спортивного гражданства.
Metaratings вчера в 08:01
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
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Шоу-бизнес

О насиловании лицом к иконам рассказала бывшая жена Ромы Жукова

Женщина рассказала правду о своей жизни с известным музыкантом Романом Жуковым.
Privet-Rostov.ru 09:43
13
Общество

Части российских пенсионеров с 1 августа повысят пенсии

В 2020 году у части пенсионеров накопительная часть пенсии повысится на 9,13%.
Kazanfirst.ru 02:48
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Футбол

«РБ Лейпциг» нашел замену уходящему в «Челси» Вернеру

По информации источника, 23-летний форвард должен стать заменой Тимо Вернеру, который в ближайшее трансферное окно покинет стан "быков".
Газета.Ru 21:16
Общество

Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США

Lenta.ru 13:14
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Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34
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Политика

Nord Stream 2 AG прокомментировала проект новых санкций США

Nord Stream 2 AG оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях против «Северного потока – 2». Об этом официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер рассказал «РИА Новости».
Известия 17:10
24
Политика

В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока

Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском 15:56
490
Общество

Путин ввёл режим ЧС в Норильске

Deita.ru вчера в 20:45
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Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 23:09
302
Гаджеты

Все смартфоны, которые получат Android 11

Сразу стоит отметить, что окончательный список смартфонов, которые смогут обновиться до Android 11, может отличаться от ниже представленного.
MobiDevices 10:27
7
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru вчера в 01:53
347
Энергетика

СМИ назвали новую дату встречи стран ОПЕК+

Встреча министров стран ОПЕК+ может состояться в ближайшие выходные, 6 или 7 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в картеле.
РБК 21:40
2
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru 16:53
19
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
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Гаджеты

Эксперт объяснил, как восстановить удаленные файлы в смартфоне

В случае, если резервная копия не создавалась, а пользователю нужно восстановить конкретный файл, эксперт посоветовал поискать его в корзине, где на протяжении определенного времени хранятся удаленные документы.
Аргументы и Факты 20:26
5
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
783
Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 14:13
2,1K
Игры

DF: опасайтесь The Outer Worlds на Switch — что не так с игрой на консоли Nintendo?

Игромания.ру 09:51
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
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Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
957
Армия и оружие

Народная милиция ЛНР переведена в режим постоянной боевой готовности

Народная милиция Луганской Народной Республики переведена в режим постоянной боевой готовности.
Народные новости 05:42
3
Происшествия

В Новгородской области задержали «вора в законе»

В Новгородской области задержали "вора в законе", сфера влияния которого распространялась на Санкт-Петербург, Новгородскую и Ленинградскую области.
Российская газета 11:07
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Авария на ТЭЦ в НорильскеБольше новостей по теме
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