Состояние одного из владельцев «Норникеля» Владимира Потанина сократилось за день на $1,5 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real-Time. Так, состояние Потанина оценивается в $25 млрд, что на 5,49% меньше, чем днём ранее.

Потанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

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