Общество
ТАССПотанин потерял $1,5 млрд за день после аварии на ТЭЦ «Норникеля»
Состояние главы и бенефициара компании "Норникель" Владимира Потанина за день 4 июня сократилось на $1,5 млрд из-за падения акций компании после аварии на ТЭЦ в Норильске. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time. Так, по состоянию на 17:45 мск, состояние Потанина составляло $25 млрд.
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Общество
В Москве скончался ещё 61 пациент с коронавирусом
RT на русском 02 июня в 16:35
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Российский актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль в новом американском комедийном сериале «Космические войска» от Netflix.
Известия 02 июня в 18:35
Армия и оружие
Два новых звания ввели в ВСУ по стандартам НАТО
Телеканал 360° 11:46
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК вчера в 04:56
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в «чипизации»
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил сторонникам различных конспирологических теорий о появлении коронавирусной инфекции и «чипизации» людей при помощи вакцины от COVID-19.
Взгляд.ру 14:44
Общество
Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва 12:00
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
В указе президента говорится, что применение ядерного оружия должно быть крайней мерой и является исключительно средством сдерживания.
Деловое.ТВ 02 июня в 10:00
Экономика
Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%
Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15% сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал» Григорий Седов.
РБК 18:25
Финансы
Крупнейшие банки снизили ставки вкладов до исторического минимума
Максимальная ставка вкладов снижалась почти непрерывно еще с лета прошлого года и в начале марта достигла 5,15% – исторического минимума на тот момент.
Ведомости 09:22
Авто
Renault начала продажи нового Renault Master в России
Российские дилерские центры Renault начали прием заказов на обновленный фургон Renault Master, который производится на заводе Renault в Батийи, Франция.
32CARS.ru вчера в 09:22
Политика
Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США.
Lenta.ru 13:14
Кино
Ридли Скотт рассказал о новом приквеле «Чужого»
Британский режиссер Ридли Скотт собирается снять еще одну часть фантастической кинофраншизы "Чужой", сообщает LA Times.
Газета.Ru 07:20
Наука
В геноме SARS-CoV-2 обнаружен фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа обнаружили в генетической последовательности SARS-CoV-2 идентичную одному из человеческих белков вставку из восьми аминокислот.
Газета.Ru 01:58
Киберспорт
Авторы Total War Saga: Troy показали битву Ахиллеса и Гектора
Действие игры Total War Saga: Troy происходит во времена Древней Греции, и показанные в ней события описаны в поэме Гомера «Илиада».
Игромания.ру 11:17
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
Общество
Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров
Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
РИА Новости 18:04
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
Эксперты оценили ключевой момент ЧП под Норильском: почему рассвирепел Путин
Один из ключевых вопросов при оценке ЧП под Норильском – почему не сработала как надо система оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Московский Комсомолец 10:25
Общество
Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане
Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости 05:10
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
Игры
Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии
Несколько недель назад СМИ сообщили, что следующая часть Call of Duty получит подзаголовок Black Ops Cold War и станет мягким перезапуском серии Black Ops.
3DNews 04:11
Политика
Путин: голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля
«Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», - сказал глава государства в ходе рабочего совещания.
Общественное телевидение России 01 июня в 09:55
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ 15:05
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Кино
Бэйн может появиться в сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза
Продюсеры планируют столкнуть главного героя с Бэйном. Главным антагонистом в новой части "Бэтмена" может стать Бэйн.
iReactor 10:57
Политика
Лукашенко объявил об отставке правительства Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому действующий состав правительства отправляется в отставку, сообщает БЕЛТА.
Ридус вчера в 12:30
Общество
Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран
Дни24 вчера в 11:24