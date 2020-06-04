Состояние главы и бенефициара компании "Норникель" Владимира Потанина за день 4 июня сократилось на $1,5 млрд из-за падения акций компании после аварии на ТЭЦ в Норильске. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time. Так, по состоянию на 17:45 мск, состояние Потанина составляло $25 млрд.

Потанин потерял $1,5 млрд за день после аварии на ТЭЦ «Норникеля»

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