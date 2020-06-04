Общество

Вести.RuВести.RuПосле аварии в Норильске Потанин потерял за день $1,6 миллиарда

Владимир Потанин, самый богатый человек в России, потерял за день $1,6 миллиарда из-за снижения стоимости акций ГМК "Норильский никель" после разлива топлива на принадлежащей компании ТЭЦ.
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Потанин потерял $1,5 млрд за день после аварии на ТЭЦ «Норникеля»

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Потанин после утечки топлива в Норильске за день потерял $1,4 млрд

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Forbes: Потанин потерял за день $1,6 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

Ведомости10:26

Потанин потерял $1,5 млрд за день на фоне аварии на ТЭЦ в Норильске

Коммерсантъ10:52

Потанин потерял $1,6 миллиарда за день после аварии на ТЭЦ в Норильске

РИА Новости10:42

После аварии в Норильске Потанин потерял за день $1,6 миллиарда

Вести.Ru10:55

Владимир Потанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

Forbes09:33
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В Красноярском крае ввели ЧС федерального уровня из-за разлива топлива

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КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

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Общество

В Приморье назвали условие освобождения от изоляции прибывающих в регион

Пассажиров, прибывающих в Приморье, с 7 июня освободят от обязательного 14-дневного карантина при условии, что у них нет признаков ОРВИ, сообщает правительство региона.
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II группа крови названа самой незащищенной от коронавируса

II группа крови названа учеными самой незащищенной от коронавируса.
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Общество

Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
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Общество

Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
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США предрекли долгий период безработицы

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Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости

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В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
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Вести.Ru 10:56
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Людей необходимо прививать не только от коронавируса, но и от гриппа и бактериальных инфекций, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Экономика

Кабмин выделит 56 млрд рублей на пособия по безработице

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По итогам 1 квартала текущего года предприятием было добыто 1,04 млн карат алмазов, 13% в общем объеме добычи группы "АЛРОСА".
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Представлен смартфон Honor Play4 Pro с датчиком температуры

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Гендиректор ЦСКА заявил о проблемах из-за ухода спонсоров

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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
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Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
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Как физик Алексей Кавокин помог России обойти Google в квантовой гонке

Недавно получил одну из самых престижных наград в мире Quantum Devices Award, совершив открытие, которое позволит сделать массовое производство квантовых компьютеров не сюжетом фантастических романов, а реальностью.
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Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
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Экономика

Мишустин призвал менять практику госзакупок у иностранных поставщиков

«Ежегодно на закупки направляются триллионы рублей, при этом по некоторым направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтения отдаются иностранным поставщикам, и эту практику необходимо менять», — цитирует главу кабмина РИА Новости.
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Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело

Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
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Футбол

Россия может провести финальный турнир Лиги чемпионов

Как отмечается, Россия и Германия намерены подать заявки в ближайшее время. Португалия объявляла об этом намерении ранее.
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Зафиксировано снижение тревожности у россиян из-за коронавируса

У россиян снизился уровень тревожности из-за ситуации с коронавирусом по сравнению с апрелем.
Lenta.ru 19:32
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