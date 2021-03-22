Как пишет gazeta.ru, Потанин объяснил, что до этого Центральный банк имел возможность уменьшать ставку или сохранять ее на одном уровне, что ЦБ и осуществлял с июля прошлого года, когда она достигла рекордного минимума в 4,25%.

С чего всё началось Повышение ставки ЦБ спасает сбережения россиян, считает Потанин Российский бизнесмен Владимир Потанин высказал свое мнение о решении ЦБ повысить ключевую ставку. По его мнению, рост стоимости кредитов затрагивает бизнес и незначительную часть граждан, в то время как инфляция, с которой и борется ЦБ, уменьшает сбережения наименее защищенных. Газета.Ru вчера в 06:30