Потанин: повышение ключевой ставки ЦБ защитит финансы россиян от инфляции
Как пишет gazeta.ru, Потанин объяснил, что до этого Центральный банк имел возможность уменьшать ставку или сохранять ее на одном уровне, что ЦБ и осуществлял с июля прошлого года, когда она достигла рекордного минимума в 4,25%.В источнике
С чего всё началось
Повышение ставки ЦБ спасает сбережения россиян, считает Потанин
Российский бизнесмен Владимир Потанин высказал свое мнение о решении ЦБ повысить ключевую ставку. По его мнению, рост стоимости кредитов затрагивает бизнес и незначительную часть граждан, в то время как инфляция, с которой и борется ЦБ, уменьшает сбережения наименее защищенных.
Газета.Ruвчера в 06:30