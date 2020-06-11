Экономика

REGNUMREGNUMПотанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов

Ранее глава «Норильского никеля» уже предлагал «РусАлу» отказаться от дивидендных выплат в пользу модернизации производства, однако весной в интервью Bloomberg он сообщил, что эта инициатива была отвергнута.
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с чего всё началось

Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Потанина.
Интерфакс04:05

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Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Интерфакс04:05

Президент компании «Норильский Никель» Владимир Потанин предложил не выплачивать дивиденды в течение этого года

Эхо Москвы08:33

Владимир Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Комсомольская правда07:20

Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Ведомости07:01

Владимир Потанин режет дивиденды

Коммерсантъ05:33

«Норникель» упал на 5% после предложения Потанина ограничить дивиденды

РБК04:16

Из-за аварии «Норникель» может отказаться от дивидендов

Вести.Ru09:26
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