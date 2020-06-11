Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПотанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
Читать в источнике
Комментировать48
с чего всё началось

Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Потанина.
Интерфакс04:05

Подробнее о событии

Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

URA.Ru06:22

Акции «Норникеля» подешевели после предложения Потанина ограничить дивиденды

Ведомости05:08

«Норникель» упал на 5% после предложения Потанина ограничить дивиденды

РБК04:16

Владимир Потанин режет дивиденды

Коммерсантъ05:33

Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов в 2020 году

Rambler News Service04:24

Крупнейший акционер компании «Норникель» Владимир Потанин предложил отказаться от выплаты дивидендов на этот год

Эхо Москвы05:01

Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Интерфакс04:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 06:51, Ашберн
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения

Экспресс газета вчера в 01:14
10
Происшествия

СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

РИА Новости 06:19
95
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

РИА Новости 05:55
560
Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
2,8K
Кино

Фанаты «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли

Фанаты фильма начали активно предлагать различные варианты на роль Меры, после появления слухов об уходе из проекта Эмбер Херд из-за скандального развода с Джонни Деппом. (Эмбер Херд в образе Меры) Стоит отметить, что Блейк Лайвли в образе королевы выглядит вполне гармонично.
Piter.tv 02:50
7
Общество

На Кубани отменили пропуска для передвижения между муниципалитетами

Пропуска для передвижения между муниципалитетами Кубани, введенные из-за коронавируса, отменяются, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:17
132
Общество

Финляндия сохранит ограничения на границе с Россией до 14 июля

Правительство Финляндии сохранит ограничения на передвижение через российскую границу, введённые из-за пандемии коронавируса до 14 июля, сообщает в четверг правительство страны.
РИА Новости 06:28
26
Общество

После жары россиян ждет «арктическое вторжение»

По прогнозам синоптиков, вскоре после аномально жаркой погоды жителей России ожидает «арктическое вторжение» холодного воздуха.
РИА Оренбуржье вчера в 07:41
677
Здоровье

В Саратове в ближайшие дни протестируют новый препарат от коронавируса

В Саратовской области в ближайшее время начнется тестирование нового препарата от коронавируса – «Афавира».
Четвертая Власть 05:32
Политика

Кремль допустил обращение Путина к народу по поправкам в Конституцию

"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает", - отметил Песков, пообещав проинформировать в случае принятия такого решения.
ТВ Центр 05:48
7
Происшествия

Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске

По информации агентства, директор ТЭЦ-3 в Норильске, где случился разлив топлива, арестован на один месяц и три недели в рамках уголовного дела в связи с ЧП.
iReactor 05:59
Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
159
Игры

Авторы стратегии Port Royale 4 представили запись игрового процесса

Берлин, 11 июня 2020, 13:34 — REGNUM Получасовую запись игрового процесса экономической стратегии Port Royale 4 опубликовали в сети авторы проекта — студия Gaming Minds и издательство Kalypso.
REGNUM 06:34
Наука

Найдено древнейшее произведение искусства в Китае

Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
RT на русском вчера в 14:48
9
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Piter.tv 09 июня в 04:07
52
Здоровье

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
572
Общество

В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам

Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
143
Происшествия

В Словакии неизвестный напал на начальную школу

В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
140
Футбол

ЦСКА стал фаворитом в борьбе за нападающего «Бешикташа» Ларина

По версии источника, «армейцы» являются фаворитами в борьбе за канадца, на которого также претендуют «Лидс» и «Зюльте-Варегем», хотя ранее сообщалось, что бельгийский клуб не планирует выкупать форварда сборной Канады из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса.
Metaratings 02:32
Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
2,1K
Политика

Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы

ФАН вчера в 05:49
69
Общество

В Красноярском крае на месяц продлили режим самоизоляции

В Красноярском крае режим ограничительных мер из-за коронавируса продлили до 12 июля, сообщает РИА Новости.
Общественное телевидение России 03:29
374
Общество

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

Российская газета 03:37
68
Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
179
Транспорт

С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов»

С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».
RT на русском 05:42
Экономика

В России задумали расширить льготную ипотеку

Российское правительство планирует рассмотреть возможность расширения программы льготного ипотечного кредитования под 6,5 процента годовых.
Lenta.ru 06:45
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС вчера в 05:57
2,2K
Происшествия

Посадивший сына на цепь житель Кубани приговорен к трем годам колонии

Житель Краснодарского края, который в 2019 году неоднократно сажал своего сына на цепь, приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. рублей.
Известия 06:27
1
Общество

Школы Петербурга откроют двери 1 сентября 2020 года

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 13:12 — REGNUM Школы и другие образовательные учреждения Петербурга откроются 1 сентября и заработают в очном режиме.
REGNUM 06:12
12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, президент ГМК «Норильский никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа, основатель Благотворительного фонда В. Потанина.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Норильск
Город в России
Город краевого подчинения Красноярского края. Расположен на севере региона к югу от Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от Енисея и в 1500 км севернее Красноярска, в 300 км к северу от Северного полярного круга, и в 2400 км от Северного полюса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное