Экономика
КоммерсантъПотанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды
Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
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Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Потанина.Интерфакс04:05
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Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов в 2020 году
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