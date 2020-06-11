Экономика

ВедомостиВедомостиПотанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Сам Потанин на видеоконференции с Владимиром Путиным оценивал расходы на ликвидацию последствий аварии в 10 млрд руб. и пообещал президенту, что компания не будет использовать бюджетные средства. Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев.
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с чего всё началось

Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Потанина.
Интерфакс04:05

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Из-за аварии «Норникель» может отказаться от дивидендов

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Президент компании «Норильский Никель» Владимир Потанин предложил не выплачивать дивиденды в течение этого года

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РБК04:16

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Ведомости07:01

Владимир Потанин режет дивиденды

Коммерсантъ05:33

Владимир Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Комсомольская правда07:20

Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Интерфакс04:05
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Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, президент ГМК «Норильский никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа, основатель Благотворительного фонда В. Потанина.
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