Экономика
ВедомостиПотанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов
Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев. В начале апреля стало известно, что «Норникель» обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках.
Читать в источнике
Оценить205
с чего всё началось
Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Потанина.Интерфакс11 июня в 04:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Владимир Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов
Комсомольская правда11 июня в 07:20
Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды
Интерфакс11 июня в 04:05
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 21:38, Ашберн
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Здоровье
Названы сроки восстановления легких после коронавируса
«Коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, в первую очередь затрудняет работу дыхательной системы человека и наносит урон легким», — пишет радио Sputnik.
URA.Ru 21:26
Космос
Роскосмос поделился планами пусков с Восточного и Байконура
В период с июля текущего года по июль 2021 года планируется запустить три ракеты «Протон» и 17 «Союз-2» с Байконура, с Восточного будут запускать «Союзы», передаёт РИА Новости.
News.ru вчера в 19:13
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия 15:17
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 12:43
Киберспорт
Valve представила аркану для Queen of Pain
Valve выпустила аркану для Queen of Pain в Dota 2. Комплект Eminence of Ristul получат все владельцы Battle Pass 2020, которые прокачают компендиум до 445-го уровня.
CyberSport.ru вчера в 02:34
Общество
Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии
Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии.
Lenta.ru 17:57
Кино
Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 07:15
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
Здоровье
Жители Алтайского края третий день голосуют за отставку Дмитрия Попова
Петиция, адресованная губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в которой авторы просят отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, появилась на сайте change.org.
Бийский рабочий 02:30
Общество
Назван способ победы над страхом заразиться коронавирусом
Появление страха заразиться коронавирусом после выхода из карантина является нормальным.
Известия 21:28
Происшествия
Код доступа: Юлия Латынина
С вами была Юлия Латынина и "Код доступа".
Эхо Москвы 16:45
Путешествия
Глава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов.
РБК 16:38
Общество
«Дождь»: сотрудник ГБУ «Автомобильные дороги» рассказал о принуждении голосовать по поправкам в Конституцию
"Дождь": сотрудник ГБУ "Автомобильные дороги" рассказал о принуждении голосовать по поправкам в Конституцию Сотрудников ГБУ "Автомобильные дороги" обязали принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщает "Дождь" со ссылкой на анонимного работника бюджетной организации.
Медиазона 10:15
Общество
Пушков высмеял артобъект в Третьяковской галерее
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал артобъект «Ветка» в Третьяковской галерее.
Московский Комсомолец 20:52
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Здоровье
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском вчера в 09:04
Происшествия
Глава полиции Атланты уволилась после очередного убийства негра
Атланта, США, 14 июня 2020, 03:24 — REGNUM Решение об отставке глава полиции Атланты Эрика Шилдс приняла менее чем через 24 часа после того, как один из полицейских застрелил негра во время задержания, сообщает CNN.
REGNUM 20:24
Авто
Составлен ТОП-5 кроссоверов, которые практически не ломаются
Журналисты авторитетного немецкого издания «AutoBild» составили пятерку самых надежных кроссоверов, способных без серьезных неисправностей преодолеть отметку в 100 тысяч километров пробега.
Daily-Motor.Ru 04:00
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Происшествия
В ЕАО крупный град повредил крыши домов в поселке
Крупный град в субботу повредил крыши домов в посёлке Николаевка Еврейской автономной области, пострадавших людей нет, сообщает ГУМЧС России по региону.
РИА Новости 09:25
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к магазинам
Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила для продуктовых магазинов - ожидается, что они будут действовать до 1 января 2031 года.
Газета.Ru вчера в 02:43
Политика
Украина получила от НАТО статус партнера с расширенными возможностями
«Украина привнесла значительный вклад в развитие НАТО, а также показывает последовательную приверженность альянсу, несмотря на пандемию коронавируса», – говорится в распространенном сообщении НАТО.
RuNews24.ru вчера в 11:02
Космос
Запуск частной японской ракеты снова прошел неудачно
Японская компания Interstellar Technologies снова провела пуск своей ракеты МОМО в ночь с субботы на воскресенье.
Сайт интересных новостей 20:01
Происшествия
В Подмосковье арестован сантехник-маньяк
Газета.Ru 15:23
Футбол
«Сочи» разгромил «Краснодар» в товарищеском матче
Советский спорт 14:51
Киберспорт
Трейлер ремейка System Shock
Evo-rus.com 14:47