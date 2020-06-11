Экономика

ВедомостиВедомостиПотанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев. В начале апреля стало известно, что «Норникель» обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках.
Читать в источнике
Комментировать220
с чего всё началось

Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Потанина.
Интерфакс11 июня в 04:05

Подробнее о событии

Эхономика: Урок финансовой грамотности

Эхо Москвы08:57

Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Ведомости11 июня в 07:01

Потанин предложил акционерам «Норникеля» ограничить дивиденды в 2020 году

ТАСС11 июня в 11:24

Владимир Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Комсомольская правда11 июня в 07:20

События недели на рынках: ставка ФРС, решение ОПЕК, рекорды IT-гигантов

РБК11 июня в 12:05

Владимир Потанин режет дивиденды

Коммерсантъ11 июня в 05:33

Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Интерфакс11 июня в 04:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 21:38, Ашберн
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
2,7K
Здоровье

Названы сроки восстановления легких после коронавируса

«Коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, в первую очередь затрудняет работу дыхательной системы человека и наносит урон легким», — пишет радио Sputnik.
URA.Ru 21:26
1
Космос

Роскосмос поделился планами пусков с Восточного и Байконура

В период с июля текущего года по июль 2021 года планируется запустить три ракеты «Протон» и 17 «Союз-2» с Байконура, с Восточного будут запускать «Союзы», передаёт РИА Новости.
News.ru вчера в 19:13
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

Газета.Ru 02:08
7,2K
Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия 15:17
55
Происшествия

Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести

Lenta.ru 20:29
2
Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 12:43
65
Киберспорт

Valve представила аркану для Queen of Pain

Valve выпустила аркану для Queen of Pain в Dota 2. Комплект Eminence of Ristul получат все владельцы Battle Pass 2020, которые прокачают компендиум до 445-го уровня.
CyberSport.ru вчера в 02:34
Общество

Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии

Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии.
Lenta.ru 17:57
20
Кино

Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс

Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 07:15
101
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
969
Здоровье

Жители Алтайского края третий день голосуют за отставку Дмитрия Попова

Петиция, адресованная губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в которой авторы просят отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, появилась на сайте change.org.
Бийский рабочий 02:30
32
Общество

Назван способ победы над страхом заразиться коронавирусом

Появление страха заразиться коронавирусом после выхода из карантина является нормальным.
Известия 21:28
Происшествия

Код доступа: Юлия Латынина

С вами была Юлия Латынина и "Код доступа".
Эхо Москвы 16:45
Путешествия

Глава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян

Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов.
РБК 16:38
183
Общество

«Дождь»: сотрудник ГБУ «Автомобильные дороги» рассказал о принуждении голосовать по поправкам в Конституцию

"Дождь": сотрудник ГБУ "Автомобильные дороги" рассказал о принуждении голосовать по поправкам в Конституцию Сотрудников ГБУ "Автомобильные дороги" обязали принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщает "Дождь" со ссылкой на анонимного работника бюджетной организации.
Медиазона 10:15
18
Общество

Пушков высмеял артобъект в Третьяковской галерее

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал артобъект «Ветка» в Третьяковской галерее.
Московский Комсомолец 20:52
2
Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
658
Здоровье

В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом

В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском вчера в 09:04
1K
Происшествия

Глава полиции Атланты уволилась после очередного убийства негра

Атланта, США, 14 июня 2020, 03:24 — REGNUM Решение об отставке глава полиции Атланты Эрика Шилдс приняла менее чем через 24 часа после того, как один из полицейских застрелил негра во время задержания, сообщает CNN.
REGNUM 20:24
5
Авто

Составлен ТОП-5 кроссоверов, которые практически не ломаются

Журналисты авторитетного немецкого издания «AutoBild» составили пятерку самых надежных кроссоверов, способных без серьезных неисправностей преодолеть отметку в 100 тысяч километров пробега.
Daily-Motor.Ru 04:00
8
Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
2,1K
Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости 10:56
447
Происшествия

В ЕАО крупный град повредил крыши домов в поселке

Крупный град в субботу повредил крыши домов в посёлке Николаевка Еврейской автономной области, пострадавших людей нет, сообщает ГУМЧС России по региону.
РИА Новости 09:25
2
Общество

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к магазинам

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила для продуктовых магазинов - ожидается, что они будут действовать до 1 января 2031 года.
Газета.Ru вчера в 02:43
733
Политика

Украина получила от НАТО статус партнера с расширенными возможностями

«Украина привнесла значительный вклад в развитие НАТО, а также показывает последовательную приверженность альянсу, несмотря на пандемию коронавируса», – говорится в распространенном сообщении НАТО.
RuNews24.ru вчера в 11:02
2,2K
Космос

Запуск частной японской ракеты снова прошел неудачно

Японская компания Interstellar Technologies снова провела пуск своей ракеты МОМО в ночь с субботы на воскресенье.
Сайт интересных новостей 20:01
2
Происшествия

В Подмосковье арестован сантехник-маньяк

Газета.Ru 15:23
131
Футбол

«Сочи» разгромил «Краснодар» в товарищеском матче

Советский спорт 14:51
Киберспорт

Трейлер ремейка System Shock

Evo-rus.com 14:47
Как работают Яндекс.Новости?
Авария на ТЭЦ в НорильскеБольше новостей по теме
Главное