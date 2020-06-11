Экономика

ВедомостиВедомостиПотанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Сам Потанин на видеоконференции с Владимиром Путиным оценивал расходы на ликвидацию последствий аварии в 10 млрд руб. и пообещал президенту, что компания не будет использовать бюджетные средства. Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев.
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с чего всё началось

Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Потанина.
Интерфакс04:05

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Владимир Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Комсомольская правда07:20

Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

URA.Ru06:22

Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Интерфакс04:05

Крупнейший акционер компании «Норникель» Владимир Потанин предложил отказаться от выплаты дивидендов на этот год

Эхо Москвы05:01

Владимир Потанин режет дивиденды

Коммерсантъ05:33

«Норникель» упал на 5% после предложения Потанина ограничить дивиденды

РБК04:16

Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Ведомости07:01
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Армия и оружие

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В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
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По факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову возбуждено уголовное дело

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Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

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Общество

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В Калужской области из окна пятого этажа выпал ребёнок

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Общество

Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы

У жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей.
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Происшествия

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Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты

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