Экономика
ВедомостиПотанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов
Сам Потанин на видеоконференции с Владимиром Путиным оценивал расходы на ликвидацию последствий аварии в 10 млрд руб. и пообещал президенту, что компания не будет использовать бюджетные средства. Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев.
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с чего всё началось
Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Потанина.Интерфакс04:05
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Владимир Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов
Комсомольская правда07:20
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В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
BFM.ru 02:41
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В Краснодарском крае отменили пропускной режим
Пропускной режим отменили в Краснодарском крае, решение вступает в силу 12 июня.
Известия 07:15
Происшествия
Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram
Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
Происшествия
В Белгазпромбанке проходят обыски
Обыск проходит в Белгазпромбанке, экс-глава которого, Виктор Бабарико, решил баллотироваться на пост президента Белоруссии.
BFM.ru 05:07
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Депздрав Москвы объяснил расхождение данных по смертности с оперштабом
Департамент здравоохранения Москвы объяснил расхождение своих данных по смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 и данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.
RT на русском 06:12
Армия и оружие
В США вышел из строя новейший авианосец
Новейший атомный авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» (CVN-78) вышел из строя на пять дней из-за проблем с системой запуска самолётов палубной авиации.
News.ru 09 июня в 14:44
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Филипп Киркоров с детьми поздравил дочь Ани Лорак с 9-летием
Ани Лорак с экс-супругом и дочерью Артистка трогательно поздравила дочь в своем микроблоге в Instagram, опубликовав совместное фото с наследницей.
Вокруг ТВ 09 июня в 23:00
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В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Происшествия
По факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову возбуждено уголовное дело
Коммерсантъ вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал о своем отношении к Ефремову
Разин вспомнил, что в Сочи на «Кинотавре» Ефремов постоянно был в подпитии и использовал много нецензурных слов.
Аргументы недели вчера в 11:13
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Российская газета 07:35
Общество
Роспотребнадзор: дезинфекция тротуаров и дорог не имеет смысла
По мнению специалистов Роспотребнадзора, проводить дезинфекцию тротуаров и дорог в целях предотвращения распространения коронавируса не имеет смысла.
Вести.Ru 06:24
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Происшествия
В Калужской области из окна пятого этажа выпал ребёнок
10 июня ребёнок, пытаясь выйти на улицу через окно квартиры, находящейся на пятом этаже, выпал из него.
REGNUM 05:54
Экономика
Госдолг США достиг рекордной отметки
Внешний долг США достиг рекордной отметки в $26 трлн, что связывается с действиями, предпринимаемыми для борьбы с коронавирусом, сообщает телекомпания SBC со ссылкой на министерство финансов.
Газета.Ru 05:49
Политика
Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию
В течение июня президент Владимир Путин проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться поправки в Конституцию и предстоящее 1 июля общероссийское голосование.
Ведомости вчера в 17:01
Общество
Борисов ответил на обвинения в «подмене» жены Захарова
Телеведущий Дмитрий Борисов заверил, что на «Пусть говорят» пригласили настоящую жену погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя: Ирина и Сергей Захаров не были в браке, но жили вместе.
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Названы визуальные признаки заражения коронавирусом
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о самых распространенных внешних признаках заражения COVID-19.
РИА Новости 05:40
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Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы
У жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей.
ТАСС 07:17
Происшествия
В Турции вынесли обвинительный приговор сотруднику Генконсульства США
Анкара, 11 июня 2020, 15:00 — REGNUM Сотрудник Генерального консульства США в Стамбуле Метин Топуз признан виновным в пособничестве террористической группировке.
REGNUM 08:00
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады
Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
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Ефремова вновь доставили на допрос после ДТП
Актер Михаил Ефремов вновь доставлен на допрос в связи с передачей дела в ГУ МВД по Москве.
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Megaobzor.com вчера в 09:06
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Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
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Киевские силовики за сутки один раз обстреляли территорию ДНР
Боевики украинской армии за прошедшие сутки один раз обстреляли из 82-мм минометов поселок Гольмовский на севере Горловки.
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Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
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В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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