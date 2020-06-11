Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Потанина.

с чего всё началось

Сам Потанин на видеоконференции с Владимиром Путиным оценивал расходы на ликвидацию последствий аварии в 10 млрд руб. и пообещал президенту, что компания не будет использовать бюджетные средства. Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев.

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