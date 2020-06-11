Экономика
ВедомостиПотанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов
Сам Потанин на видеоконференции с Владимиром Путиным оценивал расходы на ликвидацию последствий аварии в 10 млрд руб. и пообещал президенту, что компания не будет использовать бюджетные средства. Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев.
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Потанина.Интерфакс04:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов в 2020 году
Rambler News Service04:24
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 07:24, Ашберн
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:07
Происшествия
Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве
Киев, 11 июня 2020, 13:59 — REGNUM Бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко вручили документ о подозрении в умышленном убийстве.
REGNUM 06:59
Общество
В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам
Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады
Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета 02:11
Финансы
Нацбанк Украины понизил учетную ставку
Национальный банк Украины понизил учетную ставку с 8% до 6% годовых, пишет РИА "Новости" со ссылкой на регулятор.
Газета.Ru 07:16
Происшествия
В Словакии мужчина открыл огонь в начальной школе
При стрельбе в начальной школе в Словакии погибли два человека.
BFM.ru 06:34
Происшествия
В Калужской области из окна пятого этажа выпал ребёнок
10 июня ребёнок, пытаясь выйти на улицу через окно квартиры, находящейся на пятом этаже, выпал из него.
REGNUM 05:54
Политика
Республиканцы предложили ввести жесткие санкции против России
Республиканцы Палаты представителей Конгресса США предложили ввести в отношении России самые жесткие санкции, передает RT со ссылкой на доклад "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам".
Москва 24 01:32
Общество
Антитела к коронавирусу нашли у 17,4% москвичей
По результатам городской программы тестирования на антитела к коронавирусу, уже 17,4% москвичей уже имеют иммунитет.
Интерфакс 07:19
Политика
Путин оговорился и «придумал» новое министерство
Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития телекоммуникации и информационных технологий оговорился и "придумал" новое министерство.
Газета.Ru вчера в 15:09
Космос
Источник токсичного бензола ищут в российском модуле МКС
В Российском модуле «Звезда» на Международной космической станции установили прибор для оценки качества воздуха.
Вечерняя Москва вчера в 23:40
Общество
Названы визуальные признаки заражения коронавирусом
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о самых распространенных внешних признаках заражения COVID-19.
РИА Новости 05:40
Общество
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
Игры
В игре The Last of Us Part II будет доступен фоторежим
Вторая часть известной франшизы The Last of Us от разработчиков из Naughty Dog появится на рынке уже через неделю.
Дни24 09 июня в 13:36
Игры
Анонсирован ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger
Издательство Funcom и разработчики из студии The Outsiders анонсировали ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger.
Игромания.ру 04:12
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров с детьми поздравил дочь Ани Лорак с 9-летием
Ани Лорак с экс-супругом и дочерью Артистка трогательно поздравила дочь в своем микроблоге в Instagram, опубликовав совместное фото с наследницей.
Вокруг ТВ 09 июня в 23:00
Шоу-бизнес
Борисов ответил на обвинения в «подмене» жены Захарова в «Пусть говорят»
РИА Новости 04:11
Авто
Новый Nissan Qashqai вышел на тесты
Компания Nissan приступила к тестам нового Nissan Qashqai.
Автоновости дня 04:47
Общество
В Краснодарском крае отменили пропускной режим
Помимо решения об отмене пропускного режима, было также принято решение о снятии ограничений на передвижение между городами и районами Краснодарского края.
Известия 07:15
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Единоборства
Блэйдс уверен в досрочной победе над Волковым
RT на русском 02:19
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Гаджеты
Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 с поддержкой NFC за $32
Что касается стоимости, то версия Xiaomi Mi Band 5 без поддержки NFC обойдётся в 27 долларов США, с поддержкой — в 32 доллара.
3DNews 03:42
Политика
Кремль допустил обращение Путина к народу по поправкам в Конституцию
"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает", - отметил Песков, пообещав проинформировать в случае принятия такого решения.
ТВ Центр 05:48