Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Потанина.

с чего всё началось

Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев. В начале апреля стало известно, что «Норникель» обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках.

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