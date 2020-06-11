Экономика

ВедомостиВедомостиПотанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев. В начале апреля стало известно, что «Норникель» обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках.
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с чего всё началось

Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Потанина.
Интерфакс11 июня в 04:05

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РБК11 июня в 12:05

Владимир Потанин режет дивиденды

Коммерсантъ11 июня в 05:33

Владимир Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Комсомольская правда11 июня в 07:20

Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Ведомости11 июня в 07:01

Потанин предложил акционерам «Норникеля» ограничить дивиденды в 2020 году

ТАСС11 июня в 11:24

Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Интерфакс11 июня в 04:05
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Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
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В РПЦ поддержали предложение омбудсмена об ограничении абортов

В РПЦ поддерживают предложения детского омбудсмена Анны Кузнецовой по сокращению абортов.
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Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов.
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Футбол

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«Сельта» уступила «Вильярреалу» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 0:1. Единственный мяч гости провели в добавленное ко второму тайму время.
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
РБК 18:45
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Происшествия

В Китае на шоссе взорвался бензовоз

На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Российская газета 08:51
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Наука

Ученые выяснили, почему одни горы выше других

Новое исследование немецких ученых показывает, что высота крупнейших горных хребтов, таких как Анды или Гималаи, определяется не соотношением скоростей подъема и эрозии, как считалось ранее, а тектоническими силами, удерживающими горы на определенном уровне.
РИА Новости 11 июня в 07:39
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Происшествия

В Лондоне задержали более 100 человек в ходе протестов

Больше 100 человек были задержаны во время протестных акций в центре Лондона в субботу, 13 июня, сообщил Скотленд-Ярд в своем Twitter.
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Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
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Происшествия

Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца

Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
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Здоровье

В ВОЗ оценили ситуацию в здравоохранении Бразилии на фоне коронавируса

Медицинская система Бразилии не перегружена и в целом справляется с растущим числом случаев коронавирусной инфекции COVID-19, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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Общество

С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений

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Общество

Аномальная жара прогнозируется со вторника в европейской части России

Температура воздуха выше нормы будет со вторника, 16 июня, в европейской части России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 20:47
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Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости вчера в 06:31
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Политика

Демократы в США вновь хотят наложить санкции на Пригожина

Республиканская партия Соединенных Штатов 9 июня предложила расширить санкции против России, Ирана и КНР, поскольку закончился срок оружейного эмбарго по ИРИ.
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Опубликованы новые данные о проектах Aurus

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Общество

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Риелторы предсказали рост спроса на квартиры-студии

Риелторы ожидают увеличения спроса на студии из-за снижения платежеспособности граждан на фоне пандемии.
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Команда явно пока не добирает очков, ведь в прошлом сезоне Клаксвик стал чемпионом, а Викингур, кстати говоря, финишировал на 5 месте.
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Футбол

«Челси» и «Байер» не могут договориться о трансфере Хаверца

«Синие» ведут переговоры с «Байером» насчет перехода игрока.
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Анджела Дэвис считает, что в США начинается революция

Известная американкскаая правозащитница Анджела Дэвис оценила происходящее в США, как революцию.
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