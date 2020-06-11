Экономика
ВедомостиПотанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов
Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев. В начале апреля стало известно, что «Норникель» обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках.
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с чего всё началось
Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Потанина.Интерфакс11 июня в 04:05
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Владимир Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов
Комсомольская правда11 июня в 07:20
Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды
Интерфакс11 июня в 04:05
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