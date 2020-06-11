Экономика
ВедомостиПотанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов
Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев. В начале апреля стало известно, что «Норникель» обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках.
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с чего всё началось
Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Потанина.Интерфаксвчера в 04:05
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Владимир Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов
Комсомольская правдавчера в 07:20
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Рошаль обратил внимание президента на «дело калининградских врачей»
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Twitter заблокировал 32 тыс. аккаунтов из Китая (23,75 тыс.), Турции (7,3 тыс.) и России (1,15 тыс.), говорится в заявлении компании.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает ум, честность и силу главными качествами достойного мужчины.
Газета.Ru 08:12
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Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
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Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне, Лигу Европы – в Германии
Сразу несколько источников утверждают, что текущий розыгрыш Лиги чемпионов будет завершён в Лиссабоне в формате "финала восьми", начиная с четвертьфинального раунда.
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В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
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НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей
НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей - заявление.
ТАСС 10:15
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Власти Москвы не рекомендуют выходить из дома в День России и на парад Победы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 12:22
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Совместные учения Грузии и США «Достойный партнер» пройдут в сентябре
Совместные с США международные военные учения "Достойный партнер-2020" (Noble partner) состоятся в Грузии в сентябре, в них примут участие военнослужащие стран НАТО, заявил в пятницу министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
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Французская полиция устроила акцию протеста на Елисейских полях
В Париже в пятницу полицейские профсоюзы припарковали десятки автомобилей у подножия Триумфальной арки, прежде чем проехать по Елисейскому полям.
Коммерсантъ 05:56
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
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Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета 07:39
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Пожар произошел в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.
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Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском 10:12
Здоровье
Ещё 312 заражений коронавирусом выявлено в Свердловской области
На 11 июня в Свердловской области у 8506 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости активнее использовать местные виды топлива.
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Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
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Песков посоветовал молодежи читать классику и воспоминания Илона Маска
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Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня.
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РИА Новости 09:37
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В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
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