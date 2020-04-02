Экономика
РБКПотанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса
Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
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с чего всё началось
Президент «Норникеля» Владимир Потанин выделил 1 млрд рублей личных средств на поддержку общественных организаций в условиях эпидемии, а сама компания потратит такую же сумму на медицинскую защиту в городах своего присутствия.Комсомольская правдавчера в 17:15
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Потанин предложил отложить выплату дивидендов «Норникеля», чтобы «не раздражать людей»
Коммерсантъвчера в 22:41
Потанин и Дерипаска поспорили о дивидендах «Норникеля» на фоне коронавируса
Национальная служба новостей01:16
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Энергетика
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Американский президент Дональд Трамп, выступая 2 апреля на брифинге в Белом доме, заявил, что рассчитывает на скорое достижение Россией и Саудовской Аравией договорённостей о снижении объёмов добычи нефти.
Здоровье
Описан сценарий распространения коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней
Владимир Путин в своем обращении к гражданам Российской Федерации объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Общество
В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса
Единоборства
Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина
Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Политика
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
Здоровье
Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом
Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Общество
Минкомсвязь предложила отдать под 5G используемые телевидением частоты
Минкомсвязь предложила передать для развития мобильной связи пятого поколения (5G) частоты 694–790 МГц, которые до сих пор использовали телевещатели.
Общество
В России зарегистрировали новую тест-систему, выявляющую коронавирус
Новую тест-систему, выявляющую коронавирус зарегистрировали в России. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.
Шоу-бизнес
Бурак Озчивит опубликовал список своих домашних обязанностей
Напомним, Бурак Озчивит — турецкий актёр и манекенщик. Бурак Озчивит родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле.
Наука
Опубликовали первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Вакцину против коронавируса испытали на мышах, результаты были опубликовали специалистами Питтсбургского университета.
Общество
Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Политика
США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи
«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
Экономика
Профсоюзы России попросили власти провести национализацию
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству провести национализацию в стране, сообщается в письме главы ФНПР Михаила Шмакова в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина.
Происшествия
В Одессе задержали разыскиваемого в России «вора в законе»
Гражданин Российской Федерации, объявленный в розыск на территории России, задержан на Украине.
Политика
В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций
США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Общество
Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Происшествия
В Москве скончался пациент с коронавирусом
Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
Происшествия
В Брянской области выявили новых заболевших COVID-19
Брянск, 3 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Два новых случая коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории Брянской области.
Происшествия
В Приморье под автомобилем обрушился мост
В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек
Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Происшествия
В США машиниста обвинили в попытке остановить плавучий госпиталь
Прокуратура в США предъявила работающему в порту Лос-Анджелеса машинисту обвинение в том, что он специально пустил локомотив под откос недалеко от плавучего госпиталя Mercy из-за "подозрений" к нему, говорится в пресс-релизе офиса окружного прокурора по Центральному округу Калифорнии.
Общество
В «Вымпелкоме» сменился гендиректор
Гендиректором «Вымпелкома» (бренд «Билайн») с 6 апреля назначен Александр Торбахов, говорится в сообщении компании.
Музыка
Группа «Ария» даст онлайн-концерт
3 апреля в 20:00 по Москве группа «Ария» отыграет полноценный онлайн-концерт.
Происшествия
СК сообщил о задержании беглой судьи в Саратовской области
Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области.
Общество
Власти уточнили ограничения по передвижению москвичей
Собянин уточнил, что пропуска для передвижения по городу вводить пока не будут, власти не видят в этом необходимости.
Армия и оружие
План «Обсервация» введён в бригаде ВСУ, военным приказано ходить в противогазах: сводка с Донбасса
На горловском направлении военные преступники из 59-й, 54-й и 58-й бригад под командованием Шаповалова, Майстренко и Кащенко обстреляли из 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов, гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Зайцево, Озеряновка и поселки шахт им. Гагарина и 6/7 г. Горловки.