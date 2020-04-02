Экономика

РБКРБКПотанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса

Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
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с чего всё началось

Владимир Потанин: Если я хотел кому-то помогать, то сейчас самое время

Президент «Норникеля» Владимир Потанин выделил 1 млрд рублей личных средств на поддержку общественных организаций в условиях эпидемии, а сама компания потратит такую же сумму на медицинскую защиту в городах своего присутствия.
Комсомольская правдавчера в 17:15

Подробнее о событии

«Не время раздражать людей»: Потанин предложил акционерам «Норникеля» отложить выплату дивидендов

Forbes01:51

Потанин предложил отменить выплату дивидендов «Норникелем» в 2020 году

Ведомостивчера в 11:25

Потанин предложил отложить выплату дивидендов «Норникеля», чтобы «не раздражать людей»

Коммерсантъвчера в 22:41

Потанин предлагал акционерам «Норникеля» перенести выплату дивидендов на время кризиса

ТАССвчера в 19:02

Потанин предложил не раздражать людей высокими дивидендами

РБКвчера в 19:37

Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» на фоне падения рынков

Компаниявчера в 12:32

Потанин и Дерипаска поспорили о дивидендах «Норникеля» на фоне коронавируса

Национальная служба новостей01:16
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Энергетика

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Американский президент Дональд Трамп, выступая 2 апреля на брифинге в Белом доме, заявил, что рассчитывает на скорое достижение Россией и Саудовской Аравией договорённостей о снижении объёмов добычи нефти.
REGNUM 02:27
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
Lenta.ru вчера в 21:29
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней

Владимир Путин в своем обращении к гражданам Российской Федерации объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца.
Профиль вчера в 10:06
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Общество

В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Коммерсантъ вчера в 21:25
Единоборства

Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина

Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 01 апреля в 06:53
Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 18:25
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Общество

Минкомсвязь предложила отдать под 5G используемые телевидением частоты

Минкомсвязь предложила передать для развития мобильной связи пятого поколения (5G) частоты 694–790 МГц, которые до сих пор использовали телевещатели.
РБК 01:16
Общество

В России зарегистрировали новую тест-систему, выявляющую коронавирус

Новую тест-систему, выявляющую коронавирус зарегистрировали в России. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.
АБН 01:18
Шоу-бизнес

Бурак Озчивит опубликовал список своих домашних обязанностей

Напомним, Бурак Озчивит — турецкий актёр и манекенщик. Бурак Озчивит родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле.
Rusturkey.com 01 апреля в 23:01
Наука

Опубликовали первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Вакцину против коронавируса испытали на мышах, результаты были опубликовали специалистами Питтсбургского университета.
Газета DAILY вчера в 15:11
Общество

Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
ТАСС 01 апреля в 11:18
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Политика

США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
BFM.ru вчера в 05:51
Экономика

Профсоюзы России попросили власти провести национализацию

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству провести национализацию в стране, сообщается в письме главы ФНПР Михаила Шмакова в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина.
Вести.Ru 02:40
Происшествия

В Одессе задержали разыскиваемого в России «вора в законе»

Гражданин Российской Федерации, объявленный в розыск на территории России, задержан на Украине.
ТАСС вчера в 16:25
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия вчера в 15:23
Общество

Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Агентство Москва вчера в 12:33
Происшествия

В Москве скончался пациент с коронавирусом

Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
РБК вчера в 14:04
Происшествия

В Брянской области выявили новых заболевших COVID-19

Брянск, 3 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Два новых случая коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории Брянской области.
REGNUM 02:30
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Российская газета вчера в 14:58
Происшествия

В США машиниста обвинили в попытке остановить плавучий госпиталь

Прокуратура в США предъявила работающему в порту Лос-Анджелеса машинисту обвинение в том, что он специально пустил локомотив под откос недалеко от плавучего госпиталя Mercy из-за "подозрений" к нему, говорится в пресс-релизе офиса окружного прокурора по Центральному округу Калифорнии.
РИА Новости 01 апреля в 20:50
Общество

В «Вымпелкоме» сменился гендиректор

Гендиректором «Вымпелкома» (бренд «Билайн») с 6 апреля назначен Александр Торбахов, говорится в сообщении компании.
Ведомости 02:27
Музыка

Группа «Ария» даст онлайн-концерт

3 апреля в 20:00 по Москве группа «Ария» отыграет полноценный онлайн-концерт.
Inc-news.ru вчера в 06:12
Происшествия

СК сообщил о задержании беглой судьи в Саратовской области

Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области.
Российская газета 00:28
Общество

Власти уточнили ограничения по передвижению москвичей

Собянин уточнил, что пропуска для передвижения по городу вводить пока не будут, власти не видят в этом необходимости.
Ведомости 02:12
Армия и оружие

План «Обсервация» введён в бригаде ВСУ, военным приказано ходить в противогазах: сводка с Донбасса

На горловском направлении военные преступники из 59-й, 54-й и 58-й бригад под командованием Шаповалова, Майстренко и Кащенко обстреляли из 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов, гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Зайцево, Озеряновка и поселки шахт им. Гагарина и 6/7 г. Горловки.
Rusvesna.su вчера в 08:10
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Российская горно-металлургическая компания. В настоящее время «Норникель» объединяет группу предприятий, возглавляемую Публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Ранее основная часть современного «Норильского никеля» была известна как «Норильский горно-металлургический комбинат имени А. П. Завенягина».
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