Экономика
РБКПотанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса
Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
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с чего всё началось
Президент «Норникеля» Владимир Потанин выделил 1 млрд рублей личных средств на поддержку общественных организаций в условиях эпидемии, а сама компания потратит такую же сумму на медицинскую защиту в городах своего присутствия.Комсомольская правдавчера в 17:15
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Потанин и Дерипаска поспорили о дивидендах «Норникеля» на фоне коронавируса
Национальная служба новостей01:16
Потанин предложил отложить выплату дивидендов «Норникеля», чтобы «не раздражать людей»
Коммерсантъвчера в 22:41
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 05:42, Ашберн
Энергетика
Минск начал заключать контракты с российскими поставщиками нефти
Белоруссия начала заключать контракты на апрель с нефтяными компаниями из РФ, в том числе с "Роснефтью", на поставки сырья на НПЗ республики по цене 4 доллара за баррель, заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Экономика
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Здоровье
В Бузулуке у врача предварительно подтвержден коронавирус
Первое обследование медика дало отрицательный результат, однако при повторном анализе выяснилось, что врач все-таки является носителем коронавирусной инфекции.
Общество
Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн — кинотеатрах
На 16 апреля 2020 года была запланирована премьера российского фантастического блокбастера «Спутник».
Футбол
Промес сыграл за «Реал» джойстиком «Спартака»
Голландский хавбек сыграл на джойстике с символикой «Спартака». Ранее Промес нарушил условия карантина, за что позже принес извинения.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Со слов министра обороны США Марка Эспера, в настоящий момент нет необходимости эвакуировать весь экипаж авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы почти 80 случаев заражения новым типом коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.
Общество
Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции
Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.
Общество
В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса
Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Общество
В Москве продлили ограничения по коронавирусу
Власти Москвы до 1 мая продлили ранее введенные ограничения для предотвращения распространения коронавируса, указ подписал мэр Сергей Собянин.
Здоровье
В Москве 29 медучреждений переоборудуют для больных с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень организаций в Москве, которые с 6, 13 и 15 апреля будут перепрофилированы под оказание помощи пациентам с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.
Политика
Глава Камчатского края подал в отставку
Заявление об отставке по собственному желанию на имя президента России было подано в связи с переходом на новую должность, заявил Илюхин.
Происшествия
В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Авто
В Сети рассказали о забытом универсале Lada «Марина»
В Сети решили напомнить о забытом универсале Lada «Марина», выпущенном в 2003 году.
Экономика
Минфин с 7 апреля по 12 мая продаст валюту из ФНБ на 77,8 млрд рублей
Как собщило ведомство, до 12 мая объем продаж составит 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей.
Происшествия
В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда
Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России
В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
Единоборства
Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО
ФСБ России предотвратила теракты, готовившиеся в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Происшествия
В Коми от коронавируса скончались две женщины
В Республике Коми от заболевания коронавирусной инфекцией скончались два человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Автоспорт
Нико Росберг: Сокращённый сезон повышает шансы Макса
Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что сокращение числа гонок повысит шансы соперников Льюиса Хэмилтона в борьбе за титул.
Энергетика
Страны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти
Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
Общество
4 процента зараженных коронавирусом в Москве за сутки оказались детьми
За сутки коронавирус в Москве был подтвержден у 17 детей, 199 совершеннолетних людей в возрасте до 45 лет, 159 человек в возрасте от 46 до 65 лет и 73 человек старше 65 лет.
Происшествия
В Коммунарке выписано 25 вылечившихся от коронавируса пациентов
Из московской больницы в Коммунарке за сутки выписаны 25 вылечившихся от коронавируса пациентов, сообщил главврач больницы Денис Проценко в Facebook.