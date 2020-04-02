Президент «Норникеля» Владимир Потанин выделил 1 млрд рублей личных средств на поддержку общественных организаций в условиях эпидемии, а сама компания потратит такую же сумму на медицинскую защиту в городах своего присутствия.

с чего всё началось

Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.

Энергетика Минск начал заключать контракты с российскими поставщиками нефти Белоруссия начала заключать контракты на апрель с нефтяными компаниями из РФ, в том числе с "Роснефтью", на поставки сырья на НПЗ республики по цене 4 доллара за баррель, заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Экономика Путин поручил снизить стоимость ипотеки Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Здоровье В Бузулуке у врача предварительно подтвержден коронавирус Первое обследование медика дало отрицательный результат, однако при повторном анализе выяснилось, что врач все-таки является носителем коронавирусной инфекции.

Общество Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.

Происшествия Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.

Футбол Промес сыграл за «Реал» джойстиком «Спартака» Голландский хавбек сыграл на джойстике с символикой «Спартака». Ранее Промес нарушил условия карантина, за что позже принес извинения.

Армия и оружие Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца Со слов министра обороны США Марка Эспера, в настоящий момент нет необходимости эвакуировать весь экипаж авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы почти 80 случаев заражения новым типом коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.

Общество Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.

Общество В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.

Общество В Москве продлили ограничения по коронавирусу Власти Москвы до 1 мая продлили ранее введенные ограничения для предотвращения распространения коронавируса, указ подписал мэр Сергей Собянин.

Здоровье В Москве 29 медучреждений переоборудуют для больных с коронавирусом Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень организаций в Москве, которые с 6, 13 и 15 апреля будут перепрофилированы под оказание помощи пациентам с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.

Политика Глава Камчатского края подал в отставку Заявление об отставке по собственному желанию на имя президента России было подано в связи с переходом на новую должность, заявил Илюхин.

Происшествия В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».

Единоборства Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Автоспорт Нико Росберг: Сокращённый сезон повышает шансы Макса Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что сокращение числа гонок повысит шансы соперников Льюиса Хэмилтона в борьбе за титул.

Энергетика Страны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.

Общество 4 процента зараженных коронавирусом в Москве за сутки оказались детьми За сутки коронавирус в Москве был подтвержден у 17 детей, 199 совершеннолетних людей в возрасте до 45 лет, 159 человек в возрасте от 46 до 65 лет и 73 человек старше 65 лет.