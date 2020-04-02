Экономика

ВедомостиВедомостиПотанин предложил отменить выплату дивидендов «Норникелем» в 2020 году

Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» (34,6% принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках, сообщил 2 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к совету директоров компании.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

Владимир Потанин: Если я хотел кому-то помогать, то сейчас самое время

Президент «Норникеля» Владимир Потанин выделил 1 млрд рублей личных средств на поддержку общественных организаций в условиях эпидемии, а сама компания потратит такую же сумму на медицинскую защиту в городах своего присутствия.
Комсомольская правдавчера в 17:15

Подробнее о событии

Потанин предлагал акционерам «Норникеля» перенести выплату дивидендов на время кризиса

ТАССвчера в 19:02

Потанин и Дерипаска поспорили о дивидендах «Норникеля» на фоне коронавируса

Национальная служба новостей01:16

Потанин предложил отложить выплату дивидендов «Норникеля», чтобы «не раздражать людей»

Коммерсантъвчера в 22:41

«Не время раздражать людей»: Потанин предложил акционерам «Норникеля» отложить выплату дивидендов

Forbes01:51

Потанин предложил не раздражать людей высокими дивидендами

РБКвчера в 19:37

Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» на фоне падения рынков

Компаниявчера в 12:32

Потанин предложил отменить выплату дивидендов «Норникелем» в 2020 году

Ведомостивчера в 11:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 03:43, Ашберн
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Известия вчера в 15:23
Политика

МИД РФ: половину гуманитарного груза для США оплатил российский фонд

Половину гуманитарного груза, доставленного в США из России, оплатил российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 апреля журналистам.
ИА Красная Весна вчера в 07:49
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 25 перенесших коронавирус россиян

Из больницы в московской Коммунарки выписали 25 пациентов, перенесших коронавирус.
Lenta.ru 01:37
Общество

В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом

В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:33
Политика

В Башкирии продлили режим самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.
REGNUM 02:16
Политика

Путин продлил нерабочее время до 30 апреля

Режим самоизоляции в России продлен до конца месяца. Об этом 2 апреля в ходе своего обращения к гражданам заявил Президент Владимир Путин.
ГТРК Калуга вчера в 10:07
Происшествия

СК России предъявил обвинения двум генералам МВД

Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями заместителям начальника следственного департамента МВД России Александру Краковскому и Александру Бирюкову.
RT на русском 03:20
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
РБК вчера в 23:55
Экономика

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Lenta.ru 03:10
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
РБК 02:14
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Общество

Белгород вошел в пятёрку комфортных для жизни городов

Знамя 31 вчера в 08:41
Общество

В Москве за сутки выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 595 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 03:49
Общество

Роскачество рассказало о рисках наличных платежей в период пандемии

Наличные деньги в период пандемии коронавируса не стоит использовать в качестве платежного средства, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:38
Энергетика

Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ

Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 11:25
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
Lenta.ru вчера в 21:29
Политика

Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.
Lenta.ru 01 апреля в 05:03
Происшествия

В Башкирии начали наказывать граждан за нарушение режима самоизоляции

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, сегодня ночью, 3 апреля, в ходе профилактического рейда на территории микрорайона Затон 33-летний гражданин находился в общественном месте.
Кармаскалинская новь 02:18
Политика

В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнутый ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
REGNUM вчера в 21:33
Общество

Почта России: все пенсии и пособия доставят на дом

Как информирует «АиФ», при таком способе выплат у гражданина остается отрывная квитанция, где видны базовая и страховая части пенсии, источники пособий, периоды выплат.
Ньюс-НН вчера в 13:23
Политика

Правительство Польши отложило визит в Смоленск и Катынь

REGNUM 02:08
Общество

В Челябинской области подтвердили два новых случая коронавируса

Еще два случая коронавирусной инфекции подтвердились в Челябинской области, всего заразившихся 23 человека, у всех заболевание протекает в легкой форме, сообщил в пятницу губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:56
Кино

Видео дня: Версия мюзикла «Кошки» с анусами

КиноПоиск 03:10
Общество

Дистанционное обучение в вузах возобновят с 6 апреля

Режим вынужденных каникул для российских студентов действует в соответствии с распоряжением министра науки и высшего образования с 28 марта по 5 апреля.
Новые Известия вчера в 15:09
Происшествия

В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
РИА Новости 02:33
Общество

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:30
Общество

Названы регионы РФ, в которых выявили новых зараженных коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили в 29 регионах РФ за минувшие сутки.
ФАН вчера в 05:10
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, президент ГМК «Норильский никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа, основатель Благотворительного фонда В. Потанина.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Норникель
Российская компания
Российская горно-металлургическая компания. В настоящее время «Норникель» объединяет группу предприятий, возглавляемую Публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Ранее основная часть современного «Норильского никеля» была известна как «Норильский горно-металлургический комбинат имени А. П. Завенягина».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное