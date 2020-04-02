Президент «Норникеля» Владимир Потанин выделил 1 млрд рублей личных средств на поддержку общественных организаций в условиях эпидемии, а сама компания потратит такую же сумму на медицинскую защиту в городах своего присутствия.

с чего всё началось

Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» (34,6% принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках, сообщил 2 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к совету директоров компании.

Потанин предложил отменить выплату дивидендов «Норникелем» в 2020 году

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