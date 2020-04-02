Экономика
ВедомостиПотанин предложил отменить выплату дивидендов «Норникелем» в 2020 году
Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» (34,6% принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках, сообщил 2 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к совету директоров компании.
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с чего всё началось
Президент «Норникеля» Владимир Потанин выделил 1 млрд рублей личных средств на поддержку общественных организаций в условиях эпидемии, а сама компания потратит такую же сумму на медицинскую защиту в городах своего присутствия.Комсомольская правдавчера в 17:15
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Потанин и Дерипаска поспорили о дивидендах «Норникеля» на фоне коронавируса
Национальная служба новостей01:16
Потанин предложил отложить выплату дивидендов «Норникеля», чтобы «не раздражать людей»
Коммерсантъвчера в 22:41
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Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Политика
МИД РФ: половину гуманитарного груза для США оплатил российский фонд
Половину гуманитарного груза, доставленного в США из России, оплатил российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 апреля журналистам.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке выписали 25 перенесших коронавирус россиян
Из больницы в московской Коммунарки выписали 25 пациентов, перенесших коронавирус.
Общество
В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом
В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом.
Политика
В Башкирии продлили режим самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.
Политика
Путин продлил нерабочее время до 30 апреля
Режим самоизоляции в России продлен до конца месяца. Об этом 2 апреля в ходе своего обращения к гражданам заявил Президент Владимир Путин.
Происшествия
СК России предъявил обвинения двум генералам МВД
Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями заместителям начальника следственного департамента МВД России Александру Краковскому и Александру Бирюкову.
Общество
Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции
Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
Экономика
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Единоборства
Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
Общество
В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса
Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Общество
Белгород вошел в пятёрку комфортных для жизни городов
Общество
В Москве за сутки выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за минувшие сутки зафиксировано 595 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Роскачество рассказало о рисках наличных платежей в период пандемии
Наличные деньги в период пандемии коронавируса не стоит использовать в качестве платежного средства, говорится в сообщении Роскачества.
Энергетика
Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ
Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Здоровье
Описан сценарий распространения коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
Политика
Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе
Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.
Происшествия
В Башкирии начали наказывать граждан за нарушение режима самоизоляции
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, сегодня ночью, 3 апреля, в ходе профилактического рейда на территории микрорайона Затон 33-летний гражданин находился в общественном месте.
Политика
В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу
Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнутый ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Общество
Почта России: все пенсии и пособия доставят на дом
Как информирует «АиФ», при таком способе выплат у гражданина остается отрывная квитанция, где видны базовая и страховая части пенсии, источники пособий, периоды выплат.
Общество
В Челябинской области подтвердили два новых случая коронавируса
Еще два случая коронавирусной инфекции подтвердились в Челябинской области, всего заразившихся 23 человека, у всех заболевание протекает в легкой форме, сообщил в пятницу губернатор региона Алексей Текслер.
Кино
Видео дня: Версия мюзикла «Кошки» с анусами
Общество
Дистанционное обучение в вузах возобновят с 6 апреля
Режим вынужденных каникул для российских студентов действует в соответствии с распоряжением министра науки и высшего образования с 28 марта по 5 апреля.
Происшествия
В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
Общество
Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса
Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
Общество
Названы регионы РФ, в которых выявили новых зараженных коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили в 29 регионах РФ за минувшие сутки.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.