Экономика
РБКПотанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса
Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
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с чего всё началось
Президент «Норникеля» Владимир Потанин выделил 1 млрд рублей личных средств на поддержку общественных организаций в условиях эпидемии, а сама компания потратит такую же сумму на медицинскую защиту в городах своего присутствия.Комсомольская правдавчера в 17:15
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Потанин и Дерипаска поспорили о дивидендах «Норникеля» на фоне коронавируса
Национальная служба новостей01:16
Потанин предложил отложить выплату дивидендов «Норникеля», чтобы «не раздражать людей»
Коммерсантъвчера в 22:41
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.
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За минувшие сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Общество
В Турции назван срок старта туристического сезона
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
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Губернаторы получат дополнительные полномочия в связи с распространением нового коронавируса, объявил президент Владимир Путин во время обращения к россиянам в четверг, 2 апреля.
Общество
Артур Парфенчиков продлил режим самоизоляции в Карелии до 15 апреля
Сегодня в своем обращении к жителям Карелии глава региона сообщил, что меры по всеобщей самоизоляции в республике будут продлены до 15 апреля.
Политика
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Белоруссия не против введения единой валюты с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
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Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
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Кино
«Необычный и недооцененный»: первые отзывы критиков на сериал «Рассказы из Петли» от Amazon
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Общество
Полиция Москвы составила 145 протоколов за нарушение самоизоляции
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Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Здоровье
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Транспорт
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Из-за пандемии коронавируса РЖД с 7 апреля сокращают периодичность курсирования 37 поездов и отменяют 53 поезда.
Происшествия
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В Республике Коми от заболевания коронавирусной инфекцией скончались два человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
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В РПЦ не исключают, что празднование Пасхи будет проходить в условиях самоизоляции.