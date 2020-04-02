Президент «Норникеля» Владимир Потанин выделил 1 млрд рублей личных средств на поддержку общественных организаций в условиях эпидемии, а сама компания потратит такую же сумму на медицинскую защиту в городах своего присутствия.

с чего всё началось

Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.

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