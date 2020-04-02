Экономика

РБКРБКПотанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса

Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
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с чего всё началось

Владимир Потанин: Если я хотел кому-то помогать, то сейчас самое время

Президент «Норникеля» Владимир Потанин выделил 1 млрд рублей личных средств на поддержку общественных организаций в условиях эпидемии, а сама компания потратит такую же сумму на медицинскую защиту в городах своего присутствия.
Комсомольская правдавчера в 17:15

Подробнее о событии

Потанин предложил не раздражать людей высокими дивидендами

РБКвчера в 19:37

Потанин и Дерипаска поспорили о дивидендах «Норникеля» на фоне коронавируса

Национальная служба новостей01:16

Потанин предложил отложить выплату дивидендов «Норникеля», чтобы «не раздражать людей»

Коммерсантъвчера в 22:41

Потанин предлагал акционерам «Норникеля» перенести выплату дивидендов на время кризиса

ТАССвчера в 19:02

«Не время раздражать людей»: Потанин предложил акционерам «Норникеля» отложить выплату дивидендов

Forbes01:51

Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» на фоне падения рынков

Компаниявчера в 12:32

Потанин предложил отменить выплату дивидендов «Норникелем» в 2020 году

Ведомостивчера в 11:25
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Политика

В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:20
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Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.
ТАСС 06:52
Авто

В Европе продается Lada Vesta за 60 тысяч евро

Автомобиль находится в рабочем состоянии, а силовой агрегат обладает ещё остаточным ресурсом в 3000 км (турбодвигатель Oreca следует перебирать через каждые 6 тыс. км). За 60 000 евро предлагают лишь саму машину – примерно столько же стоят авто с пробегом класса TCR.
CarsWeek.ru вчера в 09:16
Политика

ЦИК отложил все назначенные на ближайшее время выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отложила проведение 94 выборных кампаний в регионах в апреле–июне из-за коронавируса.
Известия 06:00
Гаджеты

Грядущее обновление Windows 10 снизит нагрузку на процессор

Апдейт под номером 20H1 снизит нагрузку на процессор ПК и станет меньше занимать места в памяти.
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Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке назвал опасные осложнения коронавируса

Наша версия 06:00
Экономика

Быстрые платежи стали бесплатными для банков

Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.
Российская газета 31 марта в 12:54
Музыка

Группа «Ария» даст онлайн-концерт

3 апреля в 20:00 по Москве группа «Ария» отыграет полноценный онлайн-концерт.
Inc-news.ru вчера в 06:12
Общество

Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному

Спикер Мосгордумы добавил, что в одном автомобиле не могут находиться люди, которые живут в разных местах.
Lenta.ru 06:43
Политика

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости вчера в 11:35
Политика

В России третий губернатор за день ушел в отставку

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, он стал врио губернатора Архангельской области.
РБК вчера в 10:43
Общество

В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:50
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Общество

В Турции назван срок старта туристического сезона

RuNews24.ru 05:29
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Политика

Путин дал губернаторам дополнительные полномочия из-за коронавируса

Губернаторы получат дополнительные полномочия в связи с распространением нового коронавируса, объявил президент Владимир Путин во время обращения к россиянам в четверг, 2 апреля.
Lenta.ru вчера в 10:37
Общество

Артур Парфенчиков продлил режим самоизоляции в Карелии до 15 апреля

Сегодня в своем обращении к жителям Карелии глава региона сообщил, что меры по всеобщей самоизоляции в республике будут продлены до 15 апреля.
Невские Новости 06:30
Политика

Лукашенко заявил, что не против единой валюты с Россией

Белоруссия не против введения единой валюты с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
NewInform вчера в 05:43
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

В Испании число выявленных случаев заболевания коронавирусом за день выросло на 7,5 тысячи и достигло 117,7 тысячи.
News.ru 06:04
Кино

«Необычный и недооцененный»: первые отзывы критиков на сериал «Рассказы из Петли» от Amazon

Киноафиша России 31 марта в 02:18
Общество

В Москве установили штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы в среду в ходе внеочередного заседания в третьем чтении приняли законопроект, который предусматривает установление ответственности за нарушение режима самоизоляции, москвичам может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 01 апреля в 11:19
Общество

Полиция Москвы составила 145 протоколов за нарушение самоизоляции

Московская полиция выписала 145 протоколов административного правонарушения гражданам, нарушившим режим самоизоляции без уважительной причины, сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД столицы Владимир Васенин.
Газета.Ru 07:03
Общество

Нарушителей режима самоизоляции в Волгоградской области ждут суды

Нарушившим режим самоизоляции жителям Волгоградской области придется отвечать за свои действия в суде.
Высота 102 05:43
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Здоровье

На Украине спрогнозировали пик эпидемии коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает «112 Украина».
Lenta.ru 04:13
Транспорт

РЖД отменяют поезда из-за падения спроса

Из-за пандемии коронавируса РЖД с 7 апреля сокращают периодичность курсирования 37 поездов и отменяют 53 поезда.
Вести.Ru 03:59
Происшествия

В Коми от коронавируса скончались две женщины

В Республике Коми от заболевания коронавирусной инфекцией скончались два человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 05:32
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Религия

Верующих призвали готовиться к дистанционному празднованию Пасхи

В РПЦ не исключают, что празднование Пасхи будет проходить в условиях самоизоляции.
ForPost 05:22
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