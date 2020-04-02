Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» (34,6% принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках, сообщил 2 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к совету директоров компании.

Потанин предложил отменить выплату дивидендов «Норникелем» в 2020 году

Политика В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.

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Политика В Кремле объяснили отставание часов в ходе телеобращения Москва, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».

Происшествия Уфимца за нарушение режима самоизоляции оштрафовали на 15 тысяч рублей Как передает ToDay News Ufa, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о режиме самоизоляции, а вместе с ним и указы о наказании за нарушения этого режима.