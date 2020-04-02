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ВедомостиВедомостиПотанин предложил отменить выплату дивидендов «Норникелем» в 2020 году

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Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» (34,6% принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках, сообщил 2 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к совету директоров компании.
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