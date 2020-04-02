Экономика
ВедомостиПотанин предложил отменить выплату дивидендов «Норникелем» в 2020 году
Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» (34,6% принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках, сообщил 2 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к совету директоров компании.
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Потанин предложил отложить выплату дивидендов «Норникеля», чтобы «не раздражать людей»
Коммерсантъвчера в 22:41
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 01:12, Ашберн
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до конца месяца
Ранее нерабочей была объявлена текущая неделя, выходные должны были закончиться 5 апреля.
Политика
В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций
США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
Общество
В Китае новая вспышка COVID-19: уже тысячи зараженных, есть жертвы
В Китае снова зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции нового типа.
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 апреля
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 2 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 896,4 тыс. человек.
Общество
В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
Происшествия
В Москве скончался пациент с коронавирусом
Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
Авто
В следующем году появится новый Mitsubishi Pajero
Уже появилась информация о силовой установке автомобиля.
Кино
Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине
Политика
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
Политика
Саратовские предприятия могут возобновить работу
Работу предприятий в Саратовской области могут возобновить.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Политика
Китай предсказывает Японии поражение при попытке захвата Курил
Происшествия
В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда
Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов во время пандемии
Как нужно ходить за покупками продовольственных товаров во время пандемии, объяснили эксперты из Роспотребнадзора, опубликовав на сайте некоторые рекомендации по этому поводу.
Политика
Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»
В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
Экономика
Минприроды оценило первые потери бюджета от построенной им системы управления отходами
Речь идет о 17 компаниях в десяти субъектах РФ, которые оказались на грани банкротства якобы из-за необоснованных тарифов и неплатежей граждан, что на фоне ситуации с коронавирусом угрожает регионам мусорными коллапсами, объясняют в министерстве.
Происшествия
В Италии мужчина убил подругу, якобы заразившую его коронавирусом
Здоровье
Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии
Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Происшествия
Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Армия и оружие
Минобороны показало архивные документы об освобождении Братиславы
Политика
В Кремле объяснили отставание часов в ходе телеобращения
Москва, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Здоровье
Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу
Общество
Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции
Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
Экономика
Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных
Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Армия и оружие
США считают, что их ВМС вдвое мощнее ВМФ РФ
Происшествия
Уфимца за нарушение режима самоизоляции оштрафовали на 15 тысяч рублей
Как передает ToDay News Ufa, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о режиме самоизоляции, а вместе с ним и указы о наказании за нарушения этого режима.
Политика
В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу
Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Здоровье
Описан сценарий распространения коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.