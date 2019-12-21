Общество
РБКПотанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством
Экономические реформы в России в 1990-х годах были необходимы, чтобы предотвратить распад страны. Об этом в интервью Bloomberg заявил миллиардер и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Армия и оружие
Военную колонну США не пустили через сирийский блокпост в Камышлы
Военнослужащие правительственной армии Сирии не пустили колонну американских броневиков, пытавшихся попасть через блокпост в Камышлы в Хасаке, сообщают СМИ.
Политика
Американские санкции против «Северного потока — 2» вступили в силу
Министерство финансов США сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
Политика
NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа
"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.
Политика
В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
Хоккей
Малкин догнал Могильного по очкам в НХЛ среди россиян
Политика
Небензя назвал проигравших по итогам заседания Совбеза ООН по Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал итоги заседания Совбеза ООН по механизму трансграничной гумпомощи Сирии, отметив, что сирийские граждане рискуют в будущем остаться без помощи, сообщается на сайте российского постпредства.
Общество
Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроя
Решить проблему долгостроя можно за два-три года, считает председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.
Армия и оружие
Норвежские военные связали радиошумы с российскими испытаниями
Политика
Россия и Украина подписали новый протокол о газовом транзите
Эксперт заявил об уступках России в решении газового вопроса с Украиной «Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», – приводит агентство слова представителя «Газпрома».
Происшествия
Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына
В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Армия и оружие
Новый российско-турецкий патруль начал работу в Сирии
Очередной совместный патруль российской военной полиции и турецких ВС начал работу в Сирии.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в Тулуне
Общество
Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков
Высшая судебная инстанция подтвердила решение Федерального апелляционного суда, также признавшего Александра и Тимофея Вавиловых гражданами Канады.
Общество
Найдена самая высокая новогодняя елка в России. И это далеко не Москва
Культура
Лепс поможет Панайотову попасть на «Евровидение-2020» в Нидерландах
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
Экономика
Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк
Министерство финансов опубликовало на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Кино
В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Армия и оружие
Тестирование С-400 в Турции вызвало негодование США
Пересечением «красной линии» назвал учения Турции по обнаружению истребителей четвертого поколения F-16 с помощью российских радаров С-400 американский сенатор Крис Ван Холлен.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Экономика
Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Наука
Ученые нашли старейший в мире лес из деревьев-грибов
Ископаемые деревья возрастом 386 млн лет обладали необычными свойствами – они размножались, используя не семена, а споры, как грибы.
Общество
В Волгограде открыли памятник Сталину
Памятник Иосифу Сталину открыли в пятницу в центре Волгограда, местные коммунисты приурочили это событие к 140-й годовщине со дня рождения генералиссимуса.
Экономика
Стали известны детали нового контракта на транзит газа: события ночи
Москва и Киев готовятся подписать пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины.
Происшествия
Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков
Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Происшествия
Туристы из России пострадали в Таиланде при столкновении катера и яхты
Несколько туристов из России пострадали в результате столкновения яхты и скоростного катера в Таиланде.