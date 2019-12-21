Экономические реформы в России в 1990-х годах были необходимы, чтобы предотвратить распад страны. Об этом в интервью Bloomberg заявил миллиардер и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин.

Политика NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа "Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.

Политика В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами» Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".

Политика Небензя назвал проигравших по итогам заседания Совбеза ООН по Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал итоги заседания Совбеза ООН по механизму трансграничной гумпомощи Сирии, отметив, что сирийские граждане рискуют в будущем остаться без помощи, сообщается на сайте российского постпредства.

Политика Россия и Украина подписали новый протокол о газовом транзите Эксперт заявил об уступках России в решении газового вопроса с Украиной «Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», – приводит агентство слова представителя «Газпрома».

Шоу-бизнес Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.

Экономика Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк Министерство финансов опубликовало на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.