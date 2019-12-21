Общество

РБКРБКПотанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством

3 фото
Экономические реформы в России в 1990-х годах были необходимы, чтобы предотвратить распад страны. Об этом в интервью Bloomberg заявил миллиардер и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Потанин: экономические реформы 1990-х годов в РФ были болезненными, но необходимыми

ТАССвчера в 23:49

Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством

РБК00:34

Российский бизнесмен оправдал «болезненные» реформы 90-х

Lenta.ru00:53

Олигарх Потанин сравнил реформы 1990-х годов с лекарством

URA.Ru01:11

Потанин назвал реформы в эпоху Ельцина лекарством для страны

News.ru01:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Армия и оружие

Военную колонну США не пустили через сирийский блокпост в Камышлы

Военнослужащие правительственной армии Сирии не пустили колонну американских броневиков, пытавшихся попасть через блокпост в Камышлы в Хасаке, сообщают СМИ.
Народные новости вчера в 13:34
Политика

Американские санкции против «Северного потока — 2» вступили в силу

Министерство финансов США сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
РИА Новости вчера в 22:14
Политика

NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа

"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.
ТАСС вчера в 18:06
Политика

В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
РИА Новости вчера в 20:23
Армия и оружие

Россия завершила испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

Известия 00:55
Общество

«Протон-М» с метеоспутником вывезли на стартовый комплекс Байконура

РИА Новости 00:54
Хоккей

Малкин догнал Могильного по очкам в НХЛ среди россиян

ProstoProSport 01:27
Политика

Небензя назвал проигравших по итогам заседания Совбеза ООН по Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал итоги заседания Совбеза ООН по механизму трансграничной гумпомощи Сирии, отметив, что сирийские граждане рискуют в будущем остаться без помощи, сообщается на сайте российского постпредства.
РИА Новости вчера в 22:33
Общество

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроя

Решить проблему долгостроя можно за два-три года, считает председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.
Коммерсантъ вчера в 18:38
Армия и оружие

Норвежские военные связали радиошумы с российскими испытаниями

РИА Новости вчера в 17:53
Политика

Россия и Украина подписали новый протокол о газовом транзите

Эксперт заявил об уступках России в решении газового вопроса с Украиной «Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», – приводит агентство слова представителя «Газпрома».
Профиль вчера в 14:04
Происшествия

Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына

В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Говорит Москва 19 декабря в 23:22
Армия и оружие

Новый российско-турецкий патруль начал работу в Сирии

Очередной совместный патруль российской военной полиции и турецких ВС начал работу в Сирии.
ФАН 19 декабря в 04:54
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в Тулуне

Lenta.ru вчера в 22:11
Происшествия

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

РИА Новости 00:30
Общество

Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

Высшая судебная инстанция подтвердила решение Федерального апелляционного суда, также признавшего Александра и Тимофея Вавиловых гражданами Канады.
REGNUM 19 декабря в 17:28
Общество

Найдена самая высокая новогодняя елка в России. И это далеко не Москва

Телеканал 360° 18 декабря в 01:42
Культура

Лепс поможет Панайотову попасть на «Евровидение-2020» в Нидерландах

RuNews24.ru вчера в 05:55
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
РИА Новости вчера в 21:24
Экономика

Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк

Министерство финансов опубликовало на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.
РБК вчера в 13:39
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Кино

В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Inc-news.ru 19 декабря в 04:30
Армия и оружие

Тестирование С-400 в Турции вызвало негодование США

Пересечением «красной линии» назвал учения Турции по обнаружению истребителей четвертого поколения F-16 с помощью российских радаров С-400 американский сенатор Крис Ван Холлен.
Красная весна вчера в 23:40
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском вчера в 03:21
Экономика

Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Lenta.ru вчера в 18:35
Наука

Ученые нашли старейший в мире лес из деревьев-грибов

Ископаемые деревья возрастом 386 млн лет обладали необычными свойствами – они размножались, используя не семена, а споры, как грибы.
ТК Звезда вчера в 18:48
Общество

В Волгограде открыли памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину открыли в пятницу в центре Волгограда, местные коммунисты приурочили это событие к 140-й годовщине со дня рождения генералиссимуса.
ТАСС вчера в 07:40
Экономика

Стали известны детали нового контракта на транзит газа: события ночи

Москва и Киев готовятся подписать пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины.
Евразия Daily вчера в 22:45
Происшествия

Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков

Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Эхо Москвы вчера в 12:30
Происшествия

Туристы из России пострадали в Таиланде при столкновении катера и яхты

Несколько туристов из России пострадали в результате столкновения яхты и скоростного катера в Таиланде.
News.ru 19 декабря в 10:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Норникель
Российская компания
Российская горно-металлургическая компания. В настоящее время «Норникель» объединяет группу предприятий, возглавляемую Публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Ранее основная часть современного «Норильского никеля» была известна как «Норильский горно-металлургический комбинат им. А. П. Завенягина».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное