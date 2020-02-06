Экономика
ТАССForbes опубликовал рейтинг богатейших россиян
Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку российского сегмента глобального рейтинга богатейших людей Forbes. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time. По данным ресурса, состояние Потанина выросло за день (6 февраля) на $418 млн, до $25,1 млрд.
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с чего всё началось
Владелец «Интерроса» Владимир Потанин возглавил российскую часть глобального списка Forbes, свидетельствуют данные Forbes Real Time. В глобальном рейтинге, составляемом ежегодно, Потанин оказывался первым лишь однажды — в 2015 году с состоянием в $15,4 млрд.Forbes07:04
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