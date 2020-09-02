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Российская газета
Российская газета

Российский список Forbes вновь возглавил Владимир Потанин

Самым богатым россиянином по мнению агентства Forbes Real Time вновь стал глава и бенефициар горном-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 24 млрд долларов.В источнике
С чего всё началось
Forbes

Потанин вернул себе лидерство в списке богатейших россиян

Президент «Норникеля» Владимир Потанин вернулся на первое место среди богатейших россиян, свидетельствуют данные Forbes Real Time. Сейчас его состояние оценивается в $24 млрд, в то время как у его ближайшего конкурента - сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и его семьи - $23,8 млрд.
Forbes08:13
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Дождь

Бизнесмен Владимир Потанин вернул себе первое место в рейтинге Forbes

Дождь09:17
Коммерсантъ

Потанин вновь возглавил список богатейших россиян

Коммерсантъ09:38
URA.Ru

Потанин на фоне катастрофы в Норильске возглавил список Forbes

URA.Ru09:31
ТАСС

Потанин вновь возглавил российский список Forbes

ТАСС09:30
Говорит Москва

Владимир Потанин возглавил российский список Forbes

Говорит Москва09:22
Московский Комсомолец

Потанин снова возглавил российский список Forbes

Московский Комсомолец09:42
Фонтанка.Ру

Владимир Потанин снова стал богатейшим россиянином. В этом ему помог коронавирус

Фонтанка.Ру09:03

В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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Путин поручит выделить деньги на капремонт водоснабжения Севастополя

Президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал дать поручение правительству о выделении средств для капитального ремонта сетей водоснабжения региона.
РИА Новости07:48
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Тихановская на видео ответила на вопрос, чей Крым

В недавнем интервью специально для программы Литовского национального радио и телевидения LRT, которое было опубликовано 1 сентября, во вторник, Тихановская уточнила, что "когда была кандидатом в президенты, озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым де-юре украинский, а де-факто — российский".
DixiNewsвчера в 09:48
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