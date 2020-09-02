Судьбу замглавы делегации Украины в ТКГ решит Зеленский — Кравчук

Политик отметил, что высказывания Фокина о способах урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе являются его личным мнением, а свою позицию он не согласовывал с членами делегации.