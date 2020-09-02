Потанин вновь возглавил список богатейших россиян
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Президент «Норникеля» Владимир Потанин вернул себе лидерство в списке богатейших россиян в рейтинге Forbes Real-Time, сообщает издание. Его состояние оценивается в $24 млрд.В источнике
С чего всё началось
Потанин вернул себе лидерство в списке богатейших россиян
Президент «Норникеля» Владимир Потанин вернулся на первое место среди богатейших россиян, свидетельствуют данные Forbes Real Time. Сейчас его состояние оценивается в $24 млрд, в то время как у его ближайшего конкурента - сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и его семьи - $23,8 млрд.
Forbes08:13
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