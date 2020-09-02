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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Потанин вновь возглавил список богатейших россиян

Президент «Норникеля» Владимир Потанин вернул себе лидерство в списке богатейших россиян в рейтинге Forbes Real-Time, сообщает издание. Его состояние оценивается в $24 млрд.В источнике
С чего всё началось
Forbes

Потанин вернул себе лидерство в списке богатейших россиян

Президент «Норникеля» Владимир Потанин вернулся на первое место среди богатейших россиян, свидетельствуют данные Forbes Real Time. Сейчас его состояние оценивается в $24 млрд, в то время как у его ближайшего конкурента - сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и его семьи - $23,8 млрд.
Forbes08:13
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ТАСС

Потанин вновь возглавил российский список Forbes

ТАСС09:30
Коммерсантъ

Потанин вновь возглавил список богатейших россиян

Коммерсантъ09:38
URA.Ru

Потанин на фоне катастрофы в Норильске возглавил список Forbes

URA.Ru09:31
Московский Комсомолец

Потанин снова возглавил российский список Forbes

Московский Комсомолец09:42
Говорит Москва

Владимир Потанин возглавил российский список Forbes

Говорит Москва09:22
Дождь

Бизнесмен Владимир Потанин вернул себе первое место в рейтинге Forbes

Дождь09:17
Фонтанка.Ру

Владимир Потанин снова стал богатейшим россиянином. В этом ему помог коронавирус

Фонтанка.Ру09:03

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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