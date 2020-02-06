Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПотанин возглавил рейтинг богатейших людей России

Владелец компании "Интеррос" и совладелец "Норникеля" Владимир Потанин возглавил список богатейших россиян в глобальном списке, сообщает Forbes. Ранее российскую часть списка возглавлял совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон.
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Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes

RT на русскомвчера в 07:59

В рейтинге богатейших россиян сменился лидер

URA.Ruвчера в 06:57

Потанин и Алекперов обошли Михельсона в списке Forbes

Коммерсантъвчера в 07:50

Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян

ТАССвчера в 07:27

Forbes опубликовал список богатейших россиян

РИА Новостивчера в 07:21

В списке богатейших россиян сменился лидер

Forbesвчера в 07:04

Потанин вышел на первое место в рейтинге российских миллиардеров Forbes

РБКвчера в 07:54
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Политика

Бундестаг: США не заинтересованы в защите интересов Украины

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что угрозы США о введении новых санкций против проекта «Северный поток-2» не связаны с защитой интересов Украины, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 22:52
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.
Известия вчера в 19:43
Политика

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 11:15
Авто

«Запорожец» за миллион рублей продают в Барнауле

Житель Барнаула выставил на продажу автомобиль "ЗАЗ 968М" 1987 года выпуска. Автовладелец просит за него 1 миллион рублей.
Байкал24 вчера в 16:23
Общество

ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса.
Piter.tv вчера в 12:31
Культура

Настя Рыбка приняла участие в реалити-шоу «Последний герой»

Показ шоу пройдет на телеканале "ТВ-3". В настоящее время в проекте принимают участие две команды по восемь человек.
Народные новости вчера в 07:22
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru вчера в 16:37
Политика

Российский самолет с 26 детьми из Сирии вылетел в Москву

Российский самолет с 26 детьми из Сирии вылетел с авиабазы Хмеймим в Москву.
РЕН ТВ вчера в 13:15
Происшествия

В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам

В столице при получении взятки в размере 4,3 миллиона рублей задержан следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу Москвы.
Вести.Ru вчера в 06:17
Шоу-бизнес

Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни

Bimru.ru 04 февраля в 05:28
Общество

У коррупционеров начнут массово отбирать недвижимость в Британии

Принятое Лондонским судом решение по имуществу Замиры Гаджиевой, жены бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА), создает важный прецедент: теперь могут ускориться дела и по российским высокопоставленным чиновникам, которых могут лишить недвижимости, купленной в столице Великобритании на средства, происхождение которых они объяснить не в состоянии.
Независимая газета вчера в 12:30
Политика

В Совфеде могут появиться пожизненные сенаторы

У Чубарьяна, отметил он, есть предложения по количеству сенаторов от РФ и пожизненных членов верхней палаты, основанные на международном опыте.
Российская газета вчера в 04:15
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК вчера в 16:45
Здоровье

Заставляли хранить молчание: обнаруживший коронавирус врач умер в Китае

В Китае скончался офтальмолог Ли Вэньлян, который первым забил тревогу о вспышке новой инфекции.
Дни.ру вчера в 11:24
Политика

Получение российского гражданства упростят

Процедуру получения российского гражданства упростят.
Lenta.ru вчера в 22:14
Авто

Hyundai представил рестайлинговый Hyundai Tucson

Компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели обновленный Hyundai Tucson.
Автоновости дня 05 февраля в 02:51
Армия и оружие

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru вчера в 00:58
Спорт

Винер-Усманова призвала оставить Солдатову в покое

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова не пыталась покончить с собой и готовится к выступлению на гала-концерте российского этапа Гран-при.
RT на русском вчера в 13:58
Политика

Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах

Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
РБК 05 февраля в 16:00
Общество

Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое до 61 человека.
RT на русском вчера в 19:59
Общество

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 19:42
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru вчера в 15:24
Здоровье

Коронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян

Новый тип коронавируса может быть включен в систему мониторинга коллективного иммунитета россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Газета.Ru вчера в 18:40
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR

Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
ToDay News Ufa вчера в 04:54
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 05 февраля в 06:17
Политика

Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу

Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
REGNUM вчера в 23:11
Футбол

«Спартак» сравнял счет в матче с «Локомотивом»

«Спартак» сравнял счет в матче предсезонного турнира в Дохе против «Локомотива». На 49-й минуте отличился Илья Гапонов.
Спорт-Экспресс 05 февраля в 14:24
Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Магомеду Исмаилову

Лезги газет вчера в 17:03
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Авто

Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
Автоновости дня 05 февраля в 05:38
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Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа.
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Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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