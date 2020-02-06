Экономика

Вести.RuВести.RuПотанин возглавил рейтинг богатейших россиян

Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян. Потанин с состоянием в 25,1 миллиарда долларов оттеснил с первого места Леонида Михельсона — совладельца "НОВАТЭКа" и "СИБУРа", сообщил Forbes.
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В списке богатейших россиян сменился лидер

Владелец «Интерроса» Владимир Потанин возглавил российскую часть глобального списка Forbes, свидетельствуют данные Forbes Real Time. В глобальном рейтинге, составляемом ежегодно, Потанин оказывался первым лишь однажды — в 2015 году с состоянием в $15,4 млрд.
Forbes07:04

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В списке богатейших россиян сменился лидер

Forbes07:04

Потанин вышел на первое место в рейтинге российских миллиардеров Forbes

РБК07:54

Потанин и Алекперов обошли Михельсона в списке Forbes

Коммерсантъ07:50

Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян

ТАСС07:27

Forbes опубликовал список богатейших россиян

РИА Новости07:21

Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes

RT на русском07:59

В рейтинге богатейших россиян сменился лидер

URA.Ru06:57
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В Китае по ошибке обнародовали данные с реальным числом погибших от коронавируса

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