Экономика
Вести.RuПотанин возглавил рейтинг богатейших россиян
Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян. Потанин с состоянием в 25,1 миллиарда долларов оттеснил с первого места Леонида Михельсона — совладельца "НОВАТЭКа" и "СИБУРа", сообщил Forbes.
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с чего всё началось
Владелец «Интерроса» Владимир Потанин возглавил российскую часть глобального списка Forbes, свидетельствуют данные Forbes Real Time. В глобальном рейтинге, составляемом ежегодно, Потанин оказывался первым лишь однажды — в 2015 году с состоянием в $15,4 млрд.Forbes07:04
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Происшествия
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Как сообщает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы, где в закрытом режиме рассматривается ходатайство, Королев — 69-летний холостой уроженец Приморского края, имеющий высшее образование и зарегистрированный во Владивостоке.
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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.