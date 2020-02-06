Экономика
BFM.ruПотанин возглавил список богатейших россиян
Первое место в списке российских миллиардеров по версии журнала Forbes занял владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. За последний день его состояние выросло на 461 млн долларов.
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Политика
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Днем 5 февраля в Вашингтоне завершился долгий процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа — глава государства оправдан по обоим пунктам обвинения.
Экономика
Почему акции «Газпрома» могут вырасти до 290 рублей
Что ожидать от акций «Газпрома», окажет ли коронавирус длительный негативный эффект на мировые рынки, почему пара доллар-рубль может достигнуть отметки 70 рублей, в интервью fomag.ru рассказал трейдер Роман Андреев.
Хоккей
Андрей Василевский обновил рекорд в «Тампе» среди вратарей клуба
Российский голкипер Андрей Василевский обновил рекорд "Тампы" среди вратарей по продолжительности серии матчей НХЛ, в которых команда набирала очки, сообщается на сайте лиги.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Энергетика
Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти в США
Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США в октябре 2019 года.
Армия и оружие
Постпред Турции при ООН предупредил о праве на самооборону в Сирии
Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону в случае каких-либо враждебных действий против страны в Сирии.
Армия и оружие
В Сирии во время ударов Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, уточняющие перечень обстоятельств, при которых родителей в случае развода могут обязать нести дополнительные расходы на детей.
Общество
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
Происшествия
В Новосибирской области упавшим с крыши снегом убило мужчину
Предварительно было установлено, что 84-летний мужчина чистил снег у подъезда дома, когда на него с крыши дома сошла снежная масса.
Общество
У коррупционеров начнут массово отбирать недвижимость в Британии
Принятое Лондонским судом решение по имуществу Замиры Гаджиевой, жены бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА), создает важный прецедент: теперь могут ускориться дела и по российским высокопоставленным чиновникам, которых могут лишить недвижимости, купленной в столице Великобритании на средства, происхождение которых они объяснить не в состоянии.
Единоборства
Дмитрий Бивол: «Хотел бы бой за титулы Бетербиева»
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил о желании провести поединок с чемпионом WBC и IBF Артуром Бетербиевым.
Политика
МИД прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Политика
Какие вопросы обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Сочи
Шоу-бизнес
Игорь Матвиенко о Григорьеве-Апполонове: «Он себя медленно убивает»
Политика
Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу
Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
Футбол
«Барселона» вслед за «Реалом» вылетела из Кубка Испании
"Барселона" вслед за "Реалом" выбыла из Кубка Испании, уступив "Атлетику" - 0:1. Впервые за десять лет в полуфинале турнира не оказалось двух испанских грандов.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Технологии
Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России
Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Общество
Госзакупки за рубежом захотели жестко ограничить
Власти России захотели жестко ограничить правила госзакупок за рубежом.
Политика
Группа российских детей вернулась из Сирии на родину
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову
Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Политика
Сенаторов в России предложили назначать пожизненно
«Президент имеет право в общей квоте [вводить] пожизненных сенаторов», — приводит ТАСС заявление Чубарьяна.
Политика
Скандал в Тюрингии: партия Меркель объединилась с крайне правыми
Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала отменить результаты региональных выборах, на которых победил кандидат, поддержанный ее партией, сообщает РИА Новости.
Общество
Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.