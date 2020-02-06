Экономика

BFM.ruBFM.ruПотанин возглавил список богатейших россиян

Первое место в списке российских миллиардеров по версии журнала Forbes занял владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. За последний день его состояние выросло на 461 млн долларов.
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Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes

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Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
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Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, уточняющие перечень обстоятельств, при которых родителей в случае развода могут обязать нести дополнительные расходы на детей.
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Общество

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Принятое Лондонским судом решение по имуществу Замиры Гаджиевой, жены бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА), создает важный прецедент: теперь могут ускориться дела и по российским высокопоставленным чиновникам, которых могут лишить недвижимости, купленной в столице Великобритании на средства, происхождение которых они объяснить не в состоянии.
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В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
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Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России

Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
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Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа.
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Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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